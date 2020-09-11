В начале учебного года департамент образования традиционно подвёл итоги предыдущего года и опубликовал рейтинг вклада школ Москвы в качественное образование московских школьников. Второй год рейтинг представляют без мест, которые заняли школы — демонстрируются только группы школ, которые получат гранты мэра, а также всех остальных, попавших в топ-220 школ Москвы. Явная конкуренция за место в рейтинге ушла в прошлое. Однако зеленоградские лидеры всё те же.
В топ-20 школ, удостоенных гранта мэра первой степени (40 миллионов рублей) по итогам 2019/20 учебного года ни одна зеленоградская школа не попала.
Школы 1194 и 1557 — во второй группе рейтинга, среди следующих 50 школ с грантами второй степени (25 миллионов).
Школы 853, 1528, 2045 — в третьей группе, среди следующих 100 школ с грантами мэра третьей степени (15 миллионов).
В четвёртой группе, среди следующих 50 школ (с баллами 403-478), зеленоградских школ нет.
В прошлом году картина была практически такой же с одним дополнением — тогда в четвёртую группу рейтинга попала школа 1151.
Согласно постановлению правительства Москвы, гранты направляются исключительно на стимулирующие выплаты работникам образовательных организаций.
Методика составления рейтинга описана и утверждена экспертным советом. Среди критериев:
- качественное массовое образование (по итогам ГИА и ЕГЭ, диагностик МЦКО)
- развитие талантов у максимального количества учеников (успехи и охват школьников олимпиадами)
- работа дошкольных групп (переход детей в первые классы той же школы)
- профилактика правонарушений (баллы за всех не совершивших правонарушений учеников)
- инклюзивное образование (баллы по предыдущим критериям, полученные детьми с инвалидностью, умножаются на коэффициент от 4 до 10)
- социокультурное развитие, профессиональные умения и мастерство (успехи учеников на соревнованиях WorldSkills Russia и WorldSkills Russia Junior, «Абилимпикс» и другие)
- массовый любительский спорт (успехи в командных межшкольных соревнованиях и сдаче ГТО)
- удовлетворенность семей образовательными организациями (баллы за учеников, которые продолжили учебу в той же школе после 4-го и 6-го класса)
- динамика широты возможностей обучающихся (интегрированный расчёт по баллам предыдущих групп).
Центр педагогического мастерства (ЦПМ) по итогам прошлого учебного года опубликовал списки школ, внесших значительный или заметный вклад в качественное образование московских школьников. Эти списки должны помочь московским школам «во взаимообучении, совместной работе в интересах каждого московского школьника».
Школы 618, 1150, 1151 и 1353 попали в первый список («значительный вклад», всего 79 школ).
Школа 1912 — во втором списке («заметный вклад», всего 84 школы).