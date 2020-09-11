За качество образования

В топ-20 школ, удостоенных гранта мэра первой степени (40 миллионов рублей) по итогам 2019/20 учебного года ни одна зеленоградская школа не попала.

Школы 1194 и 1557 — во второй группе рейтинга, среди следующих 50 школ с грантами второй степени (25 миллионов).

Школы 853, 1528, 2045 — в третьей группе, среди следующих 100 школ с грантами мэра третьей степени (15 миллионов).

В четвёртой группе, среди следующих 50 школ (с баллами 403-478), зеленоградских школ нет.

В прошлом году картина была практически такой же с одним дополнением — тогда в четвёртую группу рейтинга попала школа 1151.

Согласно постановлению правительства Москвы, гранты направляются исключительно на стимулирующие выплаты работникам образовательных организаций.

Методика составления рейтинга описана и утверждена экспертным советом. Среди критериев: