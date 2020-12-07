Кинотеатр в «Иридиуме» начал сдавать залы в аренду. Можно смотреть фильмы из репертуара или показывать свои 07.12.2020 ZELENOGRAD.RU

Кинотеатр «Каро» в торговом центре «Иридиум» начал сдавать в аренду кинозалы. Два часа аренды стоят 5 тысяч с понедельника по четверг и 6 тысяч — с пятницы по воскресенье. Время свыше двух часов рассчитывается индивидуально, за исключением сеанса фильма, который идет дольше двух часов.

Сдается зал №1 на 78 человек и зал №5 на 42 человека. Из-за эпидемии заполняемость кинозалов на стандартных показах не должна превышать 25%, но при аренде зала, по словам представителя кинотеатра, количество гостей контролирует заказчик. Перед каждым посещением зала проводится санитарная обработка.

Можно выбрать для просмотра любой фильм из текущего репертуара, запросить у менеджера список всех доступных фильмов после оформления заявки, либо показать свой контент, если он не нарушает чьи-то авторские права.

Заявку можно сделать на сайте event.karofilm.ru.

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Метки:
кинотеатр, Кинотеатр «КАРО Фильм Иридиум»
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