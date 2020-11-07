В «Иридиуме» открылся новый салон красоты 07.11.2020 ZELENOGRAD.RU

На втором этаже торгового центра «Иридиум» открылся салон красоты Quickly. Здесь делают стрижку, окрашивание волос или коктейльную укладку на мероприятие.

Мужская стрижка здесь обойдется в 390-790 рублей, женская — 790-1190 рублей, окрашивание — от 1990 рублей.

С полным прайсом можно ознакомиться на сайте thequickly. ru. Подробности и запись к мастеру — по телефону 8-985-757-31-00. Салон красоты будет работать без выходных с 10:00—22:00. На первом этаже «Иридиума» по-прежнему работает маникюрный салон Quickly.

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Метки:
красота и уход, иридиум
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