В «Иридиуме» открылся аутлет сети брендовой одежды Offprice
На втором этаже торгового центра «Иридиум» открылся салон красоты Quickly. Здесь делают стрижку, окрашивание волос или коктейльную укладку на мероприятие.
Мужская стрижка здесь обойдется в 390-790 рублей, женская — 790-1190 рублей, окрашивание — от 1990 рублей.
thequickly.ru
С полным прайсом можно ознакомиться на сайте thequickly. ru. Подробности и запись к мастеру — по телефону 8-985-757-31-00. Салон красоты будет работать без выходных с 10:00—22:00. На первом этаже «Иридиума» по-прежнему работает маникюрный салон Quickly.
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