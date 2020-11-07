С полным прайсом можно ознакомиться на сайте thequickly. ru. Подробности и запись к мастеру — по телефону 8-985-757-31-00. Салон красоты будет работать без выходных с 10:00—22:00. На первом этаже «Иридиума» по-прежнему работает маникюрный салон Quickly.