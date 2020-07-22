24 июля в ТЦ «Иридиум» начнет работать аутлет сети брендовой одежды Offprice — здесь продают остатки прошлых коллекций с большими скидками. В день открытия покупателей ждут подарки при покупке от 1,5 тысяч рублей, сладкая вата и скидки на товары до 85 процентов.
Сеть Offprice запустилась в Москве в 2015 году и сейчас насчитывает 21 магазин. Скидки на товары достигают 40-85 процентов. «Мы можем себе позволить демократичные цены, потому что выбираем лучшие предложения по аренде, у нас нет складов, роскошных торговых залов и назойливых консультантов. Зато есть комфортная атмосфера и самообслуживание», — объясняют в магазине.
Сейчас сеть работает более чем с тысячей брендов одежды, обуви и аксессуаров, а ассортимент обновляется каждую неделю.
Offprice в Зеленограде откроется в 10:00 на первом этаже торгового центра. С 12:00 начнется праздничная программа.