Центр госуслуг Крюково переедет в торговый центр на Привокзальной площади в 2021 году. Для этого в здании сделают лифт и вход с удобным пандусом
С 1 декабря «ЗелМедЦентр» будет работать в новом помещении — в корпусе 1106Е, вход со двора. График работы клиники: в будни с 8:30 до 20 часов, в субботу с 8:30 до 18 часов, в воскресенье с 8:30 до 14 часов. Телефон для связи: 8-495-944-77-70. Ранее этот медицинский центр располагался на Панфиловском проспекте, 10.
Фото zelao.ru
«ЗелМедЦентр» — это первая частная поликлиника в нашем городе, ее открыл доцент Первого московского медицинского института имени Сеченова Валерий Павлович Морозов. За 15 лет работы помощь здесь получили почти 500 тысяч жителей Зеленограда и Московской области.
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