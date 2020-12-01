«ЗелМедЦентр» переехал в 11 микрорайон 01.12.2020 ZELENOGRAD.RU

С 1 декабря «ЗелМедЦентр» будет работать в новом помещении — в корпусе 1106Е, вход со двора. График работы клиники: в будни с 8:30 до 20 часов, в субботу с 8:30 до 18 часов, в воскресенье с 8:30 до 14 часов. Телефон для связи: 8-495-944-77-70. Ранее этот медицинский центр располагался на Панфиловском проспекте, 10.

«ЗелМедЦентр» — это первая частная поликлиника в нашем городе, ее открыл доцент Первого московского медицинского института имени Сеченова Валерий Павлович Морозов. За 15 лет работы помощь здесь получили почти 500 тысяч жителей Зеленограда и Московской области.

Читайте также
Центр госуслуг Крюково переедет в торговый центр на Привокзальной площади в 2021 году. Для этого в здании сделают лифт и вход с удобным пандусом

Подписывайтесь на новости 11-го микрорайона и присоединяйтесь к группам в инстаграме, вконтакте или фейсбуке — здесь больше местных новостей.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
Медицинская клиника В.Морозова (корпус 1106Е)
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Мэрия оплатит такси для врачей и медсестер. Они вынуждены ходить пешком из-за нехватки служебного транспорта Новости
Жителям 6 и 7 микрорайонов предлагают выбрать новые кружки и секции для детей и взрослых в культурном центре «Доброволец» Новости
Начало переселения первых домов по программе реновации сдвинули на середину декабря Новости
Началась подготовка к реконструкции «аквапарка» на городском пруду Новости
«ЗелМедЦентр» переехал в 11 микрорайон Новости
ВНИИФТРИ разработал экспресс-метод для измерения количества серы в дизельном топливе. Он будет доступен для водителей Хайтек
Туристическое ориентирование — 5 декабря в лесном массиве Малино Афиша
На уборку дворов в Зеленограде вышли осужденные. Где они работают? Сколько им платят? Кто за ними следит? Истории
Центр компьютерной томографии переехал в терапевтический корпус горбольницы. В нем проверяют пациентов с ОРВИ, пневмонией и подозрением на ковид Новости
Электрички в Москву не будут останавливаться на двух платформах в начале декабря. Еще ряд поездов отменят полностью из-за работ на железной дороге Новости
Cквозной проезд через 3 микрорайон от Центрального проспекта на Московский — новости проекта: сроки, переходы, расширение, парковки Новости
Началось общественное обсуждение строительства кафе напротив 20 микрорайона Новости
Фильм зеленоградки Анастасии Меркуловой номинирован на национальную молодежную кинопремию. Мы поговорили с режиссером Истории
Программу льготного страхования жилья в Москве не будут продлевать на следующий год Новости
Беременная жительница Зеленограда распылила перцовку в нападавшего. Суд приговорил ее к году ограничения свободы. Рассказываем почему Новости
«Молодая гвардия» приглашает зеленоградцев сказать спасибо врачам, борющимся с ковидом. Для этого нужно лично прийти и написать пожелания Новости
«Возможность доказать себе, что наша книга на самом деле стоящая». Брат и сестра из Зеленограда вошли в шорт-лист Национальной литературной премии для молодых авторов Истории
Бесплатный автобус из Зеленограда в «Fashion House Аутлет» в Черной Грязи запустили в «Черную пятницу» Новости
«Когда открытый колодец два месяца прикрыт коробкой — это не то, чего ожидаешь от обслуживания». Эпическая история замены в доме управляющей компании Истории
Пункты выдачи заказов Ozon, PickPoint и Boxberry открылись в 3 микрорайоне Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру