С 1 декабря «ЗелМедЦентр» будет работать в новом помещении — в корпусе 1106Е, вход со двора. График работы клиники: в будни с 8:30 до 20 часов, в субботу с 8:30 до 18 часов, в воскресенье с 8:30 до 14 часов. Телефон для связи: 8-495-944-77-70. Ранее этот медицинский центр располагался на Панфиловском проспекте, 10.