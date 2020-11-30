Электрички в Москву не будут останавливаться на двух платформах в начале декабря. Еще ряд поездов отменят полностью из-за работ на железной дороге 30.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Из-за модернизации железнодорожной инфраструктуры электрички в направлении «на Москву» не будут останавливаться на двух платформах 1, 3, 8 и 10 декабря. Это коснется станций Новоподрезково и Молжаниновская. Чтобы попасть на них, надо будет пересесть на электричку в обратную сторону, это будет бесплатно.

Например, от станции Крюково до Новоподрезково можно будет без дополнительной оплаты доехать с пересадкой в Химках, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания. Для этого нужно будет перейти на другую платформу, с которой следуют поезда в сторону области, и проехать обратно две остановки. Для пропуска через турникеты и при проверке в поезде достаточно предъявить свой билет контролерам.

2 и 9 декабря ряд поездов отменят полностью также из-за работ на железной дороге, сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

В направлении Москва-Тверь:

В направлении Тверь-Москва:

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Метки:
электричка, расписание, мтппк
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Электрички в Москву не будут останавливаться на двух платформах в начале декабря. Еще ряд поездов отменят полностью из-за работ на железной дороге Новости
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