Из-за модернизации железнодорожной инфраструктуры электрички в направлении «на Москву» не будут останавливаться на двух платформах 1, 3, 8 и 10 декабря. Это коснется станций Новоподрезково и Молжаниновская. Чтобы попасть на них, надо будет пересесть на электричку в обратную сторону, это будет бесплатно.



Например, от станции Крюково до Новоподрезково можно будет без дополнительной оплаты доехать с пересадкой в Химках, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания. Для этого нужно будет перейти на другую платформу, с которой следуют поезда в сторону области, и проехать обратно две остановки. Для пропуска через турникеты и при проверке в поезде достаточно предъявить свой билет контролерам.

2 и 9 декабря ряд поездов отменят полностью также из-за работ на железной дороге, сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

В направлении Москва-Тверь: