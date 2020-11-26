Удаленная работа, домашний режим и запрет работы городских детских учреждений продлены до 15 января 26.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Указ о продлении «коронавирусных» ограничений подписал в четверг Сергей Собянин. Новых ограничений не появилось, но существующие продлены до 15 января: дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, домашний режим для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, запрет работы городских досуговых учреждений для детей.

Раньше планировалось, что ограничения будут действовать до 29 ноября, но теперь и Новый год москвичи будут встречать «в малом домашнем кругу», но это позволит избежать «весеннего сценария с тотальным закрытием всего и вся» , — написал Собянин.

Система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой, говорит мэр. Хотя динамика роста «постепенно сглаживается, но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано».

Последнее время каждый день в Москве умирает более 70 человек, больных ковидом. Число новых заболевших вчера было более шести тысяч человек.

Новый указ не касается дистанционного обучения для 6-11 классов — оно действует до 6 декабря и, возможно, тоже будет продлено. Другие ограничения и так уже действуют как минимум до середины января.

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Метки:
коронавирус, карантин, Собянин Сергей Семенович
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