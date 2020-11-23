СТО Зеленоград: спонсор темы
У Дурыкино по ночам будут перекрывать движение из-за монтажных работ на ЦКАД 23.11.2020 ZELENOGRAD.RU

С 22 по 27 ноября на 46-м км трассы М-10 (около деревни Дурыкино) по ночам будут на время закрывать движение. Там ведется монтаж блока пролетного строения на участке Центральной кольцевой автомобильной дороге между третьим и пятым пусковыми комплексами.

По информации Росавтодора, движение может останавливаться в период с полуночи до пяти утра не более чем на полчаса.

Участок ЦКАД 3-5 протяженностью около восьми километров не был запроектирован изначально, его решили достроить, чтобы автомобилистам не пришлось делать крюк в этом месте.

Движение по третьему участку ЦКАД-3 открыли 11 ноября. Он проходит по Солнечногорскому, Дмитровскому, Пушкинскому, Богородскому округам, Щелково и Черноголовке и соединяет трассы М-11 «Нева» и М-7 «Волга». Это самый протяженный участок магистрали — более 105 км. Проезд по нему с транспондером «Автодора» на легковом автомобиле обойдется в 255 рублей, то есть по 2,4 рубля за километр.

С другой стороны М-11 строят пятый пусковой комплекс ЦКАД. Он проходит через Одинцовский, Истринский, Солнечногорский и Наро-Фоминский городские округа. Общая протяжённость — более 76 км. Из них 28 км приходится на участок нового строительства, 48 км — на участок реконструкции «бетонки» А-107 с уширением проезжей части до четырёх полос движения.

ЦКАД-5 будет единственным бесплатным участком новой дороги. В конце июня 2020 года запустили движение по отрезку ЦКАД между Можайским шоссе и Новой Ригой. Полностью трассу сдадут в 2021 году.

Читайте также
Открылся платный участок ЦКАД от М-11 до Горьковского шоссе. Как на него заехать от Зеленограда и сколько стоит проезд
Материалы для водителей редакции «Зеленоград.ру» помогает делать СТО Зеленоград - у них современное оборудование для шиномонтажа и качественного восстановления колесных дисков, сухой склад с оптимальными условиями для хранения сезонной резины и мотоциклов. А ещё эвакуатор, подменное авто, покрасочная камера, все виды работ по диагностике и ремонту, и многое другое. Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33. Телефон: 8-499-490-45-26. Подписывайтесь на социальные сети СТО Зеленоград, чтобы не пропустить интересные акции: вконтакт, фейсбук, инстаграм, ютьюб.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
ремонт и строительство дорог, цкад
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Лёд с крыши ТЦ «Весна» упал на припаркованную машину Новости
Трафик на М-11 оказался в несколько раз ниже плана — это позволяет не делиться доходами с государством. Счетная палата предлагает пересмотреть тарифы на проезд Истории
От Ховрино до Ховрино. Тест-драйв пересадки с новой станции электрички на метро Истории
Кофейня «Даблби» в ДК закрылась и переезжает в другое помещение Новости
Новая железнодорожная станция Ховрино открылась возле метро и остановки 400-го Новости
Зеленоградец почти 50 лет ходил с монетой в носу. В горбольнице её вытащили — он снова может дышать Жизнь
У Дурыкино по ночам будут перекрывать движение из-за монтажных работ на ЦКАД Новости
Ворота разбили машину в паркинге 3 микрорайона. В управляющей компании говорят, что она выезжала на красный свет Новости
«Зеленопарк» подарит бесплатную поездку на такси за покупки в «Чёрную пятницу» Новости
«Китайцы предложили уволить часть сотрудников и строить завод у них, но мы решили остаться в Зеленограде». Почему разработчик лазерных технологий НИИ ЭСТО уже год судится с Особой экономической зоной Истории
На время закрытия библиотеки дают доступ к электронным книгам: не больше пяти на руки и только при наличии свободного экземпляра Новости
Кофейня Easy does it открылась во втором микрорайоне Новости
Пункт сбора вторсырья открыли волонтеры во 2-м Западном проезде. Здесь принимают мусор, который нельзя выкидывать в синий бак во дворе Новости
Дети гуляют по едва замёрзшему Михайловскому пруду. В МЧС считают, что льда там ещё нет Новости
Гололёд спровоцировал несколько аварий на дорогах: машины переворачивались, врезались в столб, дорожный знак, витрину Новости
«Будете ждать до ночи». Как автоинспекторы не хотели оформлять скрытие с места ДТП, а один водитель заставил их это сделать Истории
Автобус от студенческого общежития до МИЭТа отменен Новости
В новом доме 3 микрорайона упала часть стены. Дом строила та же компания, что и новостройки по программе реновации Новости
Начинается строительство храма в 17-м микрорайоне. Проезд возле стройплощадки ограничат Новости
Новую станцию Ховрино возле метро могут открыть 23 ноября. Там будут останавливаться все обычные электрички и «Ласточки-комфорт» Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру