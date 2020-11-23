Участок ЦКАД 3-5 протяженностью около восьми километров не был запроектирован изначально, его решили достроить, чтобы автомобилистам не пришлось делать крюк в этом месте.

Движение по третьему участку ЦКАД-3 открыли 11 ноября. Он проходит по Солнечногорскому, Дмитровскому, Пушкинскому, Богородскому округам, Щелково и Черноголовке и соединяет трассы М-11 «Нева» и М-7 «Волга». Это самый протяженный участок магистрали — более 105 км. Проезд по нему с транспондером «Автодора» на легковом автомобиле обойдется в 255 рублей, то есть по 2,4 рубля за километр.

С другой стороны М-11 строят пятый пусковой комплекс ЦКАД. Он проходит через Одинцовский, Истринский, Солнечногорский и Наро-Фоминский городские округа. Общая протяжённость — более 76 км. Из них 28 км приходится на участок нового строительства, 48 км — на участок реконструкции «бетонки» А-107 с уширением проезжей части до четырёх полос движения.



ЦКАД-5 будет единственным бесплатным участком новой дороги. В конце июня 2020 года запустили движение по отрезку ЦКАД между Можайским шоссе и Новой Ригой. Полностью трассу сдадут в 2021 году.