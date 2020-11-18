Новая платформа Ховрино находится между Левобережной и Грачёвской (бывшая Ховрино) при движении в Москву. Открытие новой станции с 23 ноября анонсировано в онлайн-расписаниях. Недалеко от неё находится метро «Ховрино», автовокзал и остановка автобуса 400 «экспресс».

Новая остановка появилась в интернет-ресурсах «Яндекс Расписания», «Туту», на сайте перевозчика — МТППК — и в мобильных приложениях. Октябрьская железная дорога и московский департамент транспорта пока официально не подтверждают дату открытия. В ОЖД отметили, что Ховрино — «первая станция МЦД-3».

На новой станции Ховрино будут останавливаться все пригородные поезда 6000-й нумерации — это обычные электрички и «Ласточки-комфорт». У «Ласточек-экспрессов» остановки в Ховрино не будет.

Надземного или подземного перехода между станцией Ховрино-2 и станцией метро «Ховрино» не предусмотрено. Для пересадки пассажирам надо будет идти по улице. С учетом перехода дорог со светофорами- это минут 7-8. Для Зеленограда это ближайшая пригородная станция с пересадкой на метро.



На электричке от Крюково до нового Ховрино со всеми остановками — 33 минуты. Время в пути до Москвы с новой станцией увеличивается на 2-3 минуты. Стоимость разового проезда от Крюково до нового Ховрино — 72 рубля. С запуском новой станции изменится стоимость абонементов — информация об этом появится чуть позже.

Название Ховрино отдали новой станции — она строилась под именем Ховрино-2. А старая станция Ховрино теперь называется Грачёвской. Чтобы люди привыкли к новому названию, в электричках сейчас после автоматического объявления «Грачёвская» машинист сообщает, что с 16 ноября платформа переименована в Грачёвскую и просит пассажиров обратить на это внимание.

Возле новой платформы Ховрино будет транспортно-пересадочный узел (ТПУ) — для начала это пересадка на одноименную станцию метро и автовокзал «Северные ворота». Московские власти считают, что станции метро, МЦК и МЦД, входящие в один ТПУ, должны называться одинаково — поэтому и поменяли названия пригородных станций.