«Микрон» является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Проект разработан в рамках планирования развития территории ОЭЗ. Утвержденный проект планировки — стандартное требование к любым земельным участкам, находящимся на городской территории. Что касается застройки — это перспективный план, пояснили «Зеленоград.ру» в пресс-службе «Микрона», четких сроков его реализации сейчас нет. Проект застройки — это бессрочный разрешительный документ для перспективных строительных работ, но он не обязывает предприятие вести застройку и не определяет сроков и этапов. В дальнейшем для строительства каждого нового объекта будет готовиться разрешительная документации.



Площадка «Микрона» как резидента ОЭЗ занимает более 13 гектар. По проекту, предприятие увеличит свою площадь со 114 до 150 тысяч квадратных метров. Планируется снести три строения на улице Конструктора Гуськова. На их месте и соседних свободных участках земли могут построить здания для сборочного производства, энергокорпус, контрольно-пропускной пункт, промышленную градирню (установку для охлаждения технологического оборудования), склад. Все эти постройки будут находиться за основными корпусами «Микрона». На территории между зданиями НИИМЭ и фитнес-клуба «Гринсити» планируют построить шоурум (выставочный зал) и офисный комплекс. В плане застройки были учтены текущие и прогнозируемые потребности завода по развитию производства и инфраструктуры, пояснили на «Микроне». Развитие площадки и реализация предложенных проектных решений позволит создать дополнительные рабочие места и увеличит инвестиционную привлекательность, отмечается в описании проекта застройки.



В НИИМЭ, здание которого также находится на обсуждаемой территории, сообщили, что этот проект не связан с деятельностью их предприятия.



Проектные материалы можно посмотреть здесь. Одновременно обсуждается внесение изменений в правила землепользования и застройки, касающихся участка «Микрона». Обсуждение продлится на «Активном гражданине» до 22 ноября (включительно). Принять в нём участие могут люди, живущие и работающие в районе Матушкино (1, 2, 4-й микрорайоны Зеленограда), а также депутаты района, депутаты Мосгордумы, правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений, расположенных в Матушкино. Электронные слушания доступны только зарегистрированным на mos.ru пользователям, при этом в личном кабинете в разделе «Мои документы» должны быть указаны паспортные данные и номер СНИЛС. Также надо подтвердить своё проживание (регистрацию) или адрес работы в районе. Подробно о процедуре.



«Ангстрем» как площадка «Технополиса «Москва» также рассчитывает привлечь инвесторов и создать новые рабочие места через строительство новых зданий. Только планы более масштабные: снос старых зданий общей площадью 153 тысяч кв.м и строительство новых — по площади в 3,5 раза больше.