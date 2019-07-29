По всем ключевым показателям группа компаний «Микрон» в 2018 году показала уверенный рост, сказала генеральный директор Гульнара Хасьянова на пресс-конференции, посвященной итогам года. Выручка «Микрона» превысила 10 миллиардов рублей, что на 3,5% превышает показатель 2017 года. Чистая прибыль группы компаний достигла 584 млн рублей. Основными драйверами роста «Микрона» выступают проекты в области RFID-технологий, экспорт, а также решения для интернета вещей.
В 2018 году у «Микрона» появилось более 50 новых клиентов и партнёров, в том числе за счёт построения дистрибьюторской сети по продаже продукции предприятия. В группе компаний разработано и выведено на рынок более 60 новых изделий, в том числе 39 видов RFID-меток, инлеев и бирок, а также микросхемы управления питанием, промышленные и RFID-микросхемы.
Рост производства полупроводниковых пластин диаметром 200 мм в 2018 году составил 38% по сравнению с предыдущим годом. Причём, как отметила Гульнара Хасьянова, этот рост зафиксирован в условиях достаточно жёстких «ограничений внешнего контура». В «Микроне» также зафиксировали двукратное увеличение выпуска чип-модулей различного назначения — их произведено более 13 миллионов.
В прошлом году «Микрон» приобрёл санкт-петербургский завод «Светлана-Полупроводники», организовал совместное предприятие с ГУП «Московский метрополитен» — «Микрон Секьюрити Принтинг», которая стала резидентом особой экономической зоны «Технополис «Москва». Также в 2018 году компания вышла с собственными продуктами на рынок интернета вещей (IoT).
Как уже отмечалось, выручка «Микрона» в 2018 году составила 10,055 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 584 милллиона. Как подчеркнула Гульнара Хасьянова, впервые за несколько лет компания получила по итогам года положительную чистую прибыль. Доля экспорта в выручке предприятия составляет 20%, несмотря на внешние ограничения. Рост выручки от экспорта в прошлом году составил 5%
«Микрон» активно расширяет направление RFID. В дистрибьюторской сети компании сейчас находится более 30 дилеров, а рост выручки от реализации продукции RFID в 2018 году составил 126% по сравнению 2017 годом.
В прошлом году в линейке продуктов «Микрона» появился целый ряд новых изделий. В компании разработана микросхема для банковских карт с дуальным (контактным и бесконтактным) интерфейсом. Во втором полугодии этого года «Микрон» начнёт поставлять на рынок банковские карты в этом исполнении. Также в компании разработаны и производятся микроконтроллеры на базе российских интегральных схем и система контроля и управления доступом, поддерживающая отечественные криптографические алгоритмы.
В 2018 году «Микрон» разработал первую отечественную RFID-метку дальнего радиуса действия, работающую на частоте UHF и разработаны разные форм-факторы меток. В компании также разработаны решения для обеспечения прослеживаемости товаров в ритейле, а также для организации складской деятельности на базе RFID и мероприятий.
Директор по специальным проектам «Микрона» Денис Вараксин отметил, что сейчас для всех государственных электронных документов, обращающихся на территории России (например, загранпаспорт нового образца, свидетельство о регистрации ТС) поставляются чип-модули, произведённые в Зеленограде.
«Что касается удостоверения личности гражданина, то мы планируем, что это будет до 10-12 миллионов в год. Мы существующими мощностями спокойно обработаем этот объём», — сказала Гульнара Хасьянова.
Как отмечается в пресс-релизе компании результаты 2018 года свидетельствуют о развитии производства, технологической экспертизы и рыночных компетенций Микрона как производственной базы для консолидации отрасли и реализации масштабных проектов в интересах цифровой экономики России.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
Професиональные
товары для шитья и вязания!
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.