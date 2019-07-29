Новые продукты «Микрона» и чип для электронных паспортов

В прошлом году в линейке продуктов «Микрона» появился целый ряд новых изделий. В компании разработана микросхема для банковских карт с дуальным (контактным и бесконтактным) интерфейсом. Во втором полугодии этого года «Микрон» начнёт поставлять на рынок банковские карты в этом исполнении. Также в компании разработаны и производятся микроконтроллеры на базе российских интегральных схем и система контроля и управления доступом, поддерживающая отечественные криптографические алгоритмы.

В 2018 году «Микрон» разработал первую отечественную RFID-метку дальнего радиуса действия, работающую на частоте UHF и разработаны разные форм-факторы меток. В компании также разработаны решения для обеспечения прослеживаемости товаров в ритейле, а также для организации складской деятельности на базе RFID и мероприятий.

Директор по специальным проектам «Микрона» Денис Вараксин отметил, что сейчас для всех государственных электронных документов, обращающихся на территории России (например, загранпаспорт нового образца, свидетельство о регистрации ТС) поставляются чип-модули, произведённые в Зеленограде.

«Что касается удостоверения личности гражданина, то мы планируем, что это будет до 10-12 миллионов в год. Мы существующими мощностями спокойно обработаем этот объём», — сказала Гульнара Хасьянова.