Электрички в Москву не будут останавливаться на двух платформах 5 ноября. До них придется доезжать с бесплатной пересадкой в обратную сторону 03.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Из-за работ на железной дороге 5 ноября крюковские электрички в сторону Москвы не будут останавливаться на платформах Новоподрезково и Молжаниновская. Чтобы попасть на них, надо будет пересесть на электричку в обратную сторону, это будет бесплатно.

Например, от станции Крюково до Новоподрезково можно будет без дополнительной оплаты доехать с пересадкой в Химках, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания. Для этого нужно будет перейти на другую платформу, с которой следуют поезда в сторону области, и проехать обратно две остановки.

Для пропуска через турникеты и при проверке в поезде достаточно предъявить свой билет контролерам.

Из-за работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры 2 ноября электрички в сторону Москвы не останавливались на платформах Лихоборы (бывшая НАТИ), Петровско-Разумовская и Рижская. В начале октября житель Зеленограда написал в префектуру о своем возмущении частотой этих работ: «Это уже длится годами. Если какие-то работы проводятся на железной дороге, то почему они не проводятся ночью? А если бы данные работы по „модернизации“ проводили в Московском метрополитене в часы пик, то что бы произошло? Москва бы встала! Скажите, пожалуйста, что входит в „модернизацию“ и почему она проводится ежемесячно и требует постоянно перекраивать расписание?» Ему ответили, что необходимость этих работ определяет «РЖД».

Читайте также
Единая транспортная карта для Москвы и Московской области начнет работать со следующего года
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
станция крюково, расписание, мтппк
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Электрички в Москву не будут останавливаться на двух платформах 5 ноября. До них придется доезжать с бесплатной пересадкой в обратную сторону Новости
Закрылись продуктовые шатры на Крюковском рынке. Рассказываем, куда переехали торговцы Новости
Прокат электросамокатов запустили в промзоне Алабушево Новости
«Борьба идет не против школы, а за нее». Пять проблем дистанционного обучения в рассказах родителей Истории
Проект рекультивации свалки в Поварово прошел экологическую экспертизу. Рядом собираются строить комплекс по переработке отходов Новости
Личным автомобилям окончательно запретят ездить по выделенным полосам. Правило начнет работать 7 ноября Новости
День открытых дверей в МИЭТ — 7 ноября (онлайн) Афиша
Дорожные камеры начнут штрафовать за непристегнутый ремень и разговоры по телефону Новости
Монетизировать льготы людям, у которых заблокировали социальный проездной. Московский депутат ведёт сбор подписей за это предложение. Мы с ней поговорили Истории
Активистка из Зеленограда за один день собрала 500 тысяч на штраф за одиночный пикет Новости
Расселение первых зеленоградских домов по программе реновации начнется в ноябре Новости
На площади Юности снова появилась парковка. Заезд под «кирпич», по пешеходной дорожке, мимо детской площадки — всё это с разрешения префектуры и для посетителей нового фитнеса Новости
МИЭТ просит у города помощи в ремонте лестницы на выходе из лесопарка Новости
Сотрудников общественного транспорта приказали отстранять от работы без прививок от гриппа Новости
С ноября перестали курсировать «дачные» автобусы 403 и 408 Новости
Обязательную самоизоляцию для пожилых и людей с хроническими заболеваниями ввели в Московской области Новости
Поездки по фиолетовой ветке метро вне часа пик стали вдвое дешевле Новости
Ямы на новых остановках заделают до середины ноября Новости
Куда сдать старые шины — в Зеленограде и окрестностях Ответы
Новый ресторан китайской кухни «Тай Шань» в Зеленограде — что внутри? Партнерский материал
© 1997–2020 Зеленоград.ру