Из-за работ на железной дороге 5 ноября крюковские электрички в сторону Москвы не будут останавливаться на платформах Новоподрезково и Молжаниновская. Чтобы попасть на них, надо будет пересесть на электричку в обратную сторону, это будет бесплатно.

Например, от станции Крюково до Новоподрезково можно будет без дополнительной оплаты доехать с пересадкой в Химках, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания. Для этого нужно будет перейти на другую платформу, с которой следуют поезда в сторону области, и проехать обратно две остановки.

Для пропуска через турникеты и при проверке в поезде достаточно предъявить свой билет контролерам.

Из-за работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры 2 ноября электрички в сторону Москвы не останавливались на платформах Лихоборы (бывшая НАТИ), Петровско-Разумовская и Рижская. В начале октября житель Зеленограда написал в префектуру о своем возмущении частотой этих работ: «Это уже длится годами. Если какие-то работы проводятся на железной дороге, то почему они не проводятся ночью? А если бы данные работы по „модернизации“ проводили в Московском метрополитене в часы пик, то что бы произошло? Москва бы встала! Скажите, пожалуйста, что входит в „модернизацию“ и почему она проводится ежемесячно и требует постоянно перекраивать расписание?» Ему ответили, что необходимость этих работ определяет «РЖД».