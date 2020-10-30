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Единая транспортная карта для Москвы и Московской области начнет работать со следующего года 30.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Мэр Москвы и губернатор Московской области подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает в том числе открытие новых маршрутов наземного транспорта, развитие МЦД и создание единого проездного между двумя регионами.

Сам документ пока не опубликован, поэтому пока говорить о стратегии сотрудничества регионов более детально нельзя. Сейчас известно о планах запустить единый проездной с января 2021 года, он будет действовать в автобусах и электричках Москвы и Московской области.

«Жители Москвы или Подмосковья пользуются разными картами. С января месяца, благодаря нашей совместной [с Москвой] стратегии, будет единая карта, действовать она будет и на железнодорожном транспорте, и на автобусах, везде», — сказал глава Московской области Андрей Воробьев.

Сейчас на территории области действует транспортная карта «Стрелка», на территории Москвы — транспортная карта «Тройка».

По словам Сергея Собянина, эта стратегия сотрудничества важна, так как «каждый день на дороги, которые соединяют Москву и Московскую область, выезжают миллионы людей, которые пользуются и общественным наземным транспортом, и собственным, личным транспортом».

Это касается и десятков тысяч зеленоградцев, которые ездят на работу в Москву или в область. Депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов написал, что совместная стратегия Москвы и области особенно важна для нашего города: «Нашим жителям нужна обновленная транспортная система — для ежедневных поездок на работу, учебу, по делам. Понятными и удобными для людей должны быть тарифы, поэтому нужна единая платёжная карта. Это вопрос равных условий для москвичей».

О введении единого проездного речь шла еще в начале 2020 года. Тогда Воробьев говорил, что «Стрелку» и «Тройку» объединят, единой картой можно будет расплачиваться на МЦД, в метро и на электричках.

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Метки:
общественный транспорт, Собянин Сергей Семенович, воробьев андрей, карта "тройка"
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Обсуждение
леонид ханбеков
19 минут назад
Куда обращаться будет ли это доступно на маршрутах 128 ?
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