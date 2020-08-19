Администрации Москвы и Санкт-Петербурга планируют создать единую систему оплаты транспорта. Речь идет как об объединении билетных систем, так и о создании общей системы оплаты парковок в городах. Поводом для этих планов стал запрос со стороны жителей.

Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Москва бесплатно предлагает Петербургу свои разработки, что позволит городу сэкономить на создании новых продуктов. На интеграцию может уйти около двух месяцев. По данным Ликсутова, сейчас в системе московского парковочного пространства зарегистрированы более 320 тысяч автомобилей с номерами Санкт-Петербурга. «При использовании единой системы оплаты парковок автомобилисту не нужно открывать отдельный парковочный счёт в каждом городе или скачивать отдельное приложение. За 2019 год 7,6 млн человек использовали автомобиль для поездок между Москвой и Санкт-Петербургом», — привел данные он.

Как пояснил изданию «Фонтанка» глава комитета Петербурга по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко, базовая гипотеза заключается в том, что пассажиропоток между двумя столицами в перспективе будет только расти, а значит, есть потребность в единой инфраструктуре. Сейчас сторонам нужно определиться с универсальным носителем. Варианты — сама транспортная карта, карта петербуржца или москвича либо приложение в телефоне. В зависимости от этого может потребоваться приведение к единому знаменателю считывающей инфраструктуры: то есть ридер на московском турникете должен считать петербургскую карту и наоборот.

Кроме того, городам предстоит проработать единую тарифную политику и взаимный учет льгот. При этом эксперт Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин считает, что глубокая интеграция систем оплаты общественного транспорта Москвы и Петербурга пока что маловероятна из-за разницы тарифных систем. «В Петербурге субсидия перевозчикам привязана к числу перевезенных пассажиров, в Москве — как к числу пассажиров, так и километражу. Это совершенно разные бухгалтерии: можно соединить в одном куске пластика самые дорогие тарифы из возможных, но это будет не более чем маркетинговый трюк», — считает Валдин. По его мнению, более продвинутым был бы запуск гибкой системы оплаты проезда банковской картой.

В идеале интеграцию транспортных систем надо делать так, чтобы сами карты пассажиров при этом не трогали, считает директор по развитию бизнеса зеленоградской компании ISBC Никита Кожемякин. Пассажиры могут продолжать использовать свои карты, а интеграция произойдет на уровне железа и информационных систем. Это и удобней, и бюджет не будет нести дополнительных затраты.

Какой-то физической невозможности в планах объединения транспортных систем нет объяснил Кожемякин для «Зеленоград.ру»: «У системы всегда есть три составляющие: карта, считывающее устройство и система управления транспортом. Последнее — это, по сути дела, биллинг всех поездок и совершенных оплат. Когда системы могут дружить, когда по карте „Тройка“ можно будет проехать в Санкт-Петербурге, это будет означать лишь одно: оборудование в Петербурге должно иметь возможность получать доступ к карте, считать с нее информацию. И точно так же для петербургских карточек в Москве. После этого должен произойти биллинг — и система может быть единой, либо разные системы должны уметь обмениваться между собой информацией, чтобы петербургский транспорт имел возможность списать столько-то денег с московской карточки, уменьшить настолько-то ее баланс, а сам город получить от Москвы эту сумму, которую пассажир заплатил при пополнении карты».