За запись билетов «Единый» начислят бонусами три процента от суммы. Тем, кто пополнял «Тройку» последние полгода, тоже придет кешбэк 07.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Программу лояльности «Город» транспортной карты «Тройка» расширили: теперь пассажирам будут начислять бонусы за запись билетов «Единый» на 60 поездок или на 30, 90 и 365 дней, сообщает ТАСС. За каждую запись пассажир получит три процента от суммы на свой бонусный счет.

Тем, кто пополнял карту последние шесть месяцев, кешбэк тоже придет в размере трех процентов. Ранее бонусы начислялись за пополнение проездного билета «Кошелек» на сумму от 250 рублей. Сейчас эта программа также работает. Для участия в программе надо привязать карту «Тройка» на сайте программы лояльности «Город» или в ее мобильном приложении, карту можно пополнять онлайн или в кассах и терминалах метро. Бонусы обычно начисляются в течение пяти дней после пополнения карты.

Накопленными бонусами можно пополнить билет «Кошелек» в личном кабинете на сайте программы или в мобильном приложении. При этом бонусов со статусом «Доступно» должно быть больше 100. После пополнения «Тройки» таким способом и перед использованием карты для оплаты проезда, пополнение нужно записать на карту. Для этого нужно найти жёлтые информационные терминалы (валидаторы) в вестибюлях станций метро, нажать на «Удаленное пополнение эл.кошелька», приложить карту к ридеру и дождаться подтверждения записи удалённого пополнения.

Бонусами можно также расплачиваться в магазинах, аптеках, салонах красоты и кинотеатрах, которые являются партнерами программы. это. например, сервис доставки еды «Утконос», сеть онлайн-супермаркетов «Перекресток», онлайн-магазины одежды Ostin, Shein, Adidas.

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Метки:
карта "тройка"
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