Прокат электросамокатов запустили в промзоне Алабушево 03.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Пока в самом Зеленограде еще только собираются устроить систему велопроката, в промзоне Алабушево — на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва» — заработал прокат электросамокатов. Люди, работающие в ОЭЗ, могут воспользоваться новым сервисом бесплатно. Электросамокаты протестировали в День города, когда Алабушево отрыли для всех зеленоградцев, а затем заключили контракт на организацию полноценной системы проката.

Помимо зеленоградской площадки с территорией в 140 гектаров прокат электросамокатов появился и на московской площадке ОЭЗ в Печатниках. «Самокаты позволят экономить время и оперативно решать производственные вопросы», — анонсировал нововведение генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев. Общая цена контракта для двух площадок составила более 17 миллионов рублей.

Прокат организован в сотрудничестве с компанией «Карусель», которая с 2017 года развивала в Москве проект каршеринга, а этим летом занялась кикшерингом — краткосрочным прокатом электросамокатов, начав с нескольких районов столицы и парка в 500 самокатов.

На площадке Алабушево пользоваться прокатом могут бесплатно все «жители ОЭЗ», для этого нужно зарегистрироваться в мобильном приложении по номеру телефона (база данных содержит телефоны всех сотрудников ОЭЗ и компаний, работающих на ее территории). «Площади для перемещения обширные — по отзывам пользователей, это хорошее подспорье для экономии сил и времени», — рассказывают о прокате в особой зоне. В ближайшем будущем сервис обещают сделать доступным и для гостей ОЭЗ.

Режим работы проката самокатов — круглосуточно семь дней в неделю. В Алабушево действуют три станции: в сквере на въезде с проспекта Генерала Алексеева, у административно-делового центра и возле здания компании Cloud-DC. Доступны 15 электросамокатов, все они брендированы под корпоративный стиль ОЭЗ.

Найти свободные самокаты можно в мобильном приложении — они отображаются на карте. Через смартфон работает и управление самокатом: с его помощью можно открыть замок или заблокировать самокат (выключить его и заблокировать колесо), включить и выключить фару, установить одну из трёх скоростей (10, 20 и 25 км/ч). Поездки доступны только в пределах разрешенной зоны — внутри площадки Алабушево. Чтобы завершить поездку, нужно вернуть самокат на станцию.

Самокаты используются вандалостойкие, рассчитанные на максимальную нагрузку в 100-120 кг, со встроенным IoT-модулем 4G и Bluetooth-замком. Ёмкость аккумуляторов рассчитана на 3,5 часа беспрерывной работы или преодоление расстояния в 35 км.

«Карусель» в течение двух лет будет полностью обслуживать прокат: обеспечивать хранение, ремонт самокатов, зарядку аккумуляторов, работоспособность программной системы и мобильного приложения, а также постоянную поддержку пользователей через колл-центр — чат в приложении и горячую линию.

Зимой прокат электросамокатов в Алабушево работать не будет — самокаты из Зеленограда перевезут в Печатники, где их планируется использовать для перемещения по производственным помещениям и общественным пространствам.

Помимо самокатов на зеленоградской площадке особой зоны есть и другой вид экологического транспорта — электрокары, на которых, в частности, проводят экскурсии по территории.

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Метки:
особая экономическая зона, промзона алабушево, самокат
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