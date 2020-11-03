Помимо зеленоградской площадки с территорией в 140 гектаров прокат электросамокатов появился и на московской площадке ОЭЗ в Печатниках. «Самокаты позволят экономить время и оперативно решать производственные вопросы», — анонсировал нововведение генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев. Общая цена контракта для двух площадок составила более 17 миллионов рублей.

Прокат организован в сотрудничестве с компанией «Карусель», которая с 2017 года развивала в Москве проект каршеринга, а этим летом занялась кикшерингом — краткосрочным прокатом электросамокатов, начав с нескольких районов столицы и парка в 500 самокатов.

На площадке Алабушево пользоваться прокатом могут бесплатно все «жители ОЭЗ», для этого нужно зарегистрироваться в мобильном приложении по номеру телефона (база данных содержит телефоны всех сотрудников ОЭЗ и компаний, работающих на ее территории). «Площади для перемещения обширные — по отзывам пользователей, это хорошее подспорье для экономии сил и времени», — рассказывают о прокате в особой зоне. В ближайшем будущем сервис обещают сделать доступным и для гостей ОЭЗ.

Режим работы проката самокатов — круглосуточно семь дней в неделю. В Алабушево действуют три станции: в сквере на въезде с проспекта Генерала Алексеева, у административно-делового центра и возле здания компании Cloud-DC. Доступны 15 электросамокатов, все они брендированы под корпоративный стиль ОЭЗ.