Сотрудников общественного транспорта приказали отстранять от работы без прививок от гриппа 30.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Работники сферы общественного транспорта в Москве должны до 1 ноября сделать прививку от гриппа, иначе их отстранят от работы без сохранения зарплаты. О таком приказе, поступившем якобы от руководства департамента транспорта, рассказали сотрудники метрополитена.

Как узнали «Ведомости», дептранс выпустил этот приказ, ссылаясь на федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и постановление правительства РФ 825. «Это рекомендации врачей наших подведомственных предприятий», — прокомментировали возможность введения санкций в ведомстве. Приказ обязывает охватить прививками не менее 85 процентов работников работников транспортной сферы.

Сколько человек уже привились, в ведомстве не сообщили. Основываясь на словах одного сотрудника метрополитена, издание делает вывод, что прививки на самом деле поставили менее 85 процентов работников. Этот сотрудник утверждает, что его коллеги опасаются под видом вакцины от гриппа получить препарат для профилактики коронавируса, поэтому или делают прививки от гриппа самостоятельно, или делают поддельные справки.

Бывший президент ГК «Автолайн», председатель Всероссийского общества автомобилистов, которого «Ведомости» назвали омбудсменам по вопросам защиты прав предпринимателей в сфере транспорта, Никита Музыря считает, что угрозы дептранса об отстранении маловероятны: по его мнению, отстранение от работы даже пяти процентов всех сотрудников транспортных предприятий может привести к транспортному коллапсу. Кроме того, полагает омбудсмен, если требование о вакцинации не прописано в трудовом договоре, то в случае отстранения «люди пойдут в суд и выиграют дела, ведь это нарушение Конституции».

Однако в середине сентября Минздрав выпустил приказ, включающий работников транспортной сферы в список лиц, для кого вакцинация от гриппа обязательна. Обязывает ли этот документ делать прививки, если у сотрудников нет соответствующего пункта в трудовом договоре, неясно.

Несколько дней назад об аналогичных угрозах рассказали представители сферы образования. Роспотребнадзор предупредил их, что не желающих делать прививки учителей и врачей могут отстранить от работы. Российский закон действительно признает вакцинацию исключительно добровольной. Никто не вправе заставить человека сделать прививку, сообщает пункт 1 статьи 5 закона № 157-ФЗ. Правда, уже во втором пункте этой же статьи говорится о возможности отстранения такого работника. Это может произойти в двух случаях — при угрозе эпидемии, и если речь идет о работах, связанных с высоким риском заражения инфекционным заболеванием (а учителя как раз включены в список таких профессий, а транспортники нет). Эти две ситуации как раз подразумевают обязательное наличие профилактических прививок.

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Метки:
общественный транспорт, эпидемия, грипп, вакцина
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