Продлить рецепт на получение льготного питания в молочно-раздаточных пунктах в Зеленограде теперь можно без посещения женской консультации. Ранее для этого надо было прийти к педиатру, который выписывает рецепт на три месяца, и отнести его на молочную кухню. В рецепте расписывалось количество питания помесячно. Такая же схема действовали и для беременных, но они получали свои рецепты в женской консультации.
Об этой новости для будущих мам сообщили в горбольнице. Первоначальное оформление, правда, и сейчас нужно делать на очном приеме, зато узнать статус своего рецепта и при необходимости продлить его можно онлайн, сказали «Зеленоград.ру» в пресс-службе больницы. Это делается с помощью QR-кода, его разместили в публикации больницы.
При сканировании кода в браузере открывается окошко чата с консультантом, который может ответить на вопросы, связанные с выписанным заключением врача. Корреспондент «Зеленоград.ру» проверил скорость реагирования оператора — он отвечает в среднем за 2-3 минуты.
Статус выписки проверяют по номеру полиса ОМС льготополучателя. Обратившемуся нужно прислать его оператору, через некоторое время он отправит ответ.
В самой больнице на вопрос «Зеленоград.ру» о процедуре продления ответили не сразу. На горячей линии перинатального отделения сообщили, что понятия не имеют, о чем идет речь, и посоветовали обратиться в гинекологическое отделение. Там сотрудники сказали, что им пока не поступала информация о QR-кодах.
Ситуацию прояснили сотрудники больницы, ответившие на сообщение в фейсбуке: оказалось, что продление рецепта должно проходить автоматически, но вообще систему еще не опробовали, «пока только опубликовали инструкцию».
Получать льготные продукты могут беременные женщины и кормящие мамы. Для этого необходимо прикрепиться к женской консультации, иметь московскую регистрацию и полис ОМС, говорится на сайте мэра.
Постоянная регистрация в Москве и полис ОМС должны быть и у ребенка. Он должен также быть прикреплен к поликлинике или другому федеральному, ведомственному или частному медицинскому учреждению. При грудном вскармливании одной матерью нескольких детей ей предоставляется питание на одного из них. Остальным детям питание предоставляется как для находящихся на искусственном вскармливании.
Кроме того, бесплатные продукты на молочной кухне предоставляются детям-инвалидам, детям из многодетных семей до 7 лет, детям в возрасте до 15 лет с некоторыми хроническими заболеваниями.