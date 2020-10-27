Рецепт на молочную кухню можно продлить с помощью QR-кода. Мы уже попробовали. 27.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Продлить рецепт на получение льготного питания в молочно-раздаточных пунктах в Зеленограде теперь можно без посещения женской консультации. Ранее для этого надо было прийти к педиатру, который выписывает рецепт на три месяца, и отнести его на молочную кухню. В рецепте расписывалось количество питания помесячно. Такая же схема действовали и для беременных, но они получали свои рецепты в женской консультации.

Об этой новости для будущих мам сообщили в горбольнице. Первоначальное оформление, правда, и сейчас нужно делать на очном приеме, зато узнать статус своего рецепта и при необходимости продлить его можно онлайн, сказали «Зеленоград.ру» в пресс-службе больницы. Это делается с помощью QR-кода, его разместили в публикации больницы.

При сканировании кода в браузере открывается окошко чата с консультантом, который может ответить на вопросы, связанные с выписанным заключением врача. Корреспондент «Зеленоград.ру» проверил скорость реагирования оператора — он отвечает в среднем за 2-3 минуты.

Статус выписки проверяют по номеру полиса ОМС льготополучателя. Обратившемуся нужно прислать его оператору, через некоторое время он отправит ответ.

«Пока только опубликовали инструкцию»

В самой больнице на вопрос «Зеленоград.ру» о процедуре продления ответили не сразу. На горячей линии перинатального отделения сообщили, что понятия не имеют, о чем идет речь, и посоветовали обратиться в гинекологическое отделение. Там сотрудники сказали, что им пока не поступала информация о QR-кодах.

Ситуацию прояснили сотрудники больницы, ответившие на сообщение в фейсбуке: оказалось, что продление рецепта должно проходить автоматически, но вообще систему еще не опробовали, «пока только опубликовали инструкцию».

Кто имеет право на молочную кухню

Получать льготные продукты могут беременные женщины и кормящие мамы. Для этого необходимо прикрепиться к женской консультации, иметь московскую регистрацию и полис ОМС, говорится на сайте мэра.

Постоянная регистрация в Москве и полис ОМС должны быть и у ребенка. Он должен также быть прикреплен к поликлинике или другому федеральному, ведомственному или частному медицинскому учреждению. При грудном вскармливании одной матерью нескольких детей ей предоставляется питание на одного из них. Остальным детям питание предоставляется как для находящихся на искусственном вскармливании.

Кроме того, бесплатные продукты на молочной кухне предоставляются детям-инвалидам, детям из многодетных семей до 7 лет, детям в возрасте до 15 лет с некоторыми хроническими заболеваниями.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
беременные, льготы, социальные услуги, молочная кухня
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Железнодорожный класс может появиться в одной из школ Крюкова. Зачем он нужен и кто туда пойдет учиться. Новости
Рецепт на молочную кухню можно продлить с помощью QR-кода. Мы уже попробовали. Новости
На площади Юности начали монтировать каток с искусственным льдом Новости
Роспотребнадзор обязал носить маски на парковках и в лифтах. Кто и как будет это контролировать, неизвестно Новости
Число трудовых мигрантов снизилось на 40 процентов. Собянин беспокоится. Но шесть лет назад он обещал, что Зеленоград обойдется без них Новости
Мобильные видеокамеры начнут следить за ездой по обочине на МКАДе Новости
Возле станции Крюково снесут 217 гаражей для строительства МЦД Новости
В зеленоградских магазинах «Верный» сотрудникам не измеряли температуру и не дезинфицировали прилавки. Теперь их могут оштрафовать или закрыть Новости
Зал ожидания на станции Крюково немного увеличат за счет служебного помещения. Но только после ремонта, который неизвестно когда закончится Новости
Фонари снова выключают, когда еще темно. Из-за этого переход, где недавно насмерть сбили человека, плохо освещен Новости
Пассажиров с повышенной температурой обещают не пускать в метро. Для этого на всех станциях поставили тепловизоры Новости
Концерт группы F.P.G — 31 октября в клубе Sova Афиша
Суд не выдает активистам решение по комплексу переработки отходов рядом с Поварово. Спустя 20 дней оно «еще не готово» Новости
Городской экскурсовод: прогулка на Малинское болото Истории
«Жилищник» задолжал зеленоградскому музею 80 рублей. Эти деньги пришлось взыскивать через суд, заплатив в итоге во много раз больше Истории
Выезд из Андреевки в Зеленоград расширили до четырех полос Новости
Полиция оцепила люк в 4-м микрорайоне для расследования преступления Новости
Собянин заявил о замедлении эпидемии коронавируса Новости
Открытые люки возле Школьного озера оперативно закрыли после обращения «Зеленоград.ру» в префектуру Новости
Каршеринг «Делимобиль» начал тестировать клиентов на скорость реакции. Это позволит не пускать за руль пьяных и уставших водителей Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру