Продлить рецепт на получение льготного питания в молочно-раздаточных пунктах в Зеленограде теперь можно без посещения женской консультации. Ранее для этого надо было прийти к педиатру, который выписывает рецепт на три месяца, и отнести его на молочную кухню. В рецепте расписывалось количество питания помесячно. Такая же схема действовали и для беременных, но они получали свои рецепты в женской консультации.

Об этой новости для будущих мам сообщили в горбольнице. Первоначальное оформление, правда, и сейчас нужно делать на очном приеме, зато узнать статус своего рецепта и при необходимости продлить его можно онлайн, сказали «Зеленоград.ру» в пресс-службе больницы. Это делается с помощью QR-кода, его разместили в публикации больницы.

При сканировании кода в браузере открывается окошко чата с консультантом, который может ответить на вопросы, связанные с выписанным заключением врача. Корреспондент «Зеленоград.ру» проверил скорость реагирования оператора — он отвечает в среднем за 2-3 минуты.

Статус выписки проверяют по номеру полиса ОМС льготополучателя. Обратившемуся нужно прислать его оператору, через некоторое время он отправит ответ.