В сезон возросшего спроса на противовирусные и антибиотики люди не могли купить лекарства из-за технических недоработок в системе маркировки препаратов. На проблему после многочисленных публикаций в СМИ обратили внимание в Минпромторге. Чиновники разрешили аптекам не ждать ответа от системы и отпускать лекарства покупателям.

«Мы решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это позволяет „отпускать“ товар сразу, не дожидаясь „ответа“ системы маркировки», — приводят в ведомстве слова своего главы Дениса Мантурова. Теперь, по его словам, никаких задержек для при покупке лекарств не будет.

Ранее Росздравнадзор рекомендовал аптекам продавать лекарства через контрольно-кассовую технику сразу после отправки данных в систему мониторинга, не дожидаясь отклика поставщиков. Впрочем, сообщает «Фармацевтический вестник», аптеки не спешили пользоваться этим разрешением, указывая на противоречие с соответствующим постановлением правительства и на то, что методические рекомендации юридической силы не имеют.