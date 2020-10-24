Систему маркировки, из-за которой аптеки не могли продать лекарства, временно отменили 24.10.2020 ZELENOGRAD.RU

В сезон возросшего спроса на противовирусные и антибиотики люди не могли купить лекарства из-за технических недоработок в системе маркировки препаратов. На проблему после многочисленных публикаций в СМИ обратили внимание в Минпромторге. Чиновники разрешили аптекам не ждать ответа от системы и отпускать лекарства покупателям.

«Мы решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это позволяет „отпускать“ товар сразу, не дожидаясь „ответа“ системы маркировки», — приводят в ведомстве слова своего главы Дениса Мантурова. Теперь, по его словам, никаких задержек для при покупке лекарств не будет.

Ранее Росздравнадзор рекомендовал аптекам продавать лекарства через контрольно-кассовую технику сразу после отправки данных в систему мониторинга, не дожидаясь отклика поставщиков. Впрочем, сообщает «Фармацевтический вестник», аптеки не спешили пользоваться этим разрешением, указывая на противоречие с соответствующим постановлением правительства и на то, что методические рекомендации юридической силы не имеют.

Что случилось

На всех препаратах, изготовленных после 1 июля 2020 года, должны стоять специальные коды (DataMatrix) в виде QR-кода. Потом при сканировании кода через специальное мобильное приложение «Честный знак» покупатель может понять, настоящий препарат или контрафактный. Однако основное направление системы маркировки — не потребители, а участники фармрынка. QR-коды должны помочь остановить воровство и перепродажу препаратов в этой сфере.

Система подтверждения кодов оказалась настолько недоработанной, что люди начали сталкиваться с невозможностью сделать в аптеке покупку или забрать свой заказ. Причем во многих случаях речь идет о жизненно важных лекарствах. «Зеленоград.ру» рассказывал, почему это случилось и как сейчас работают зеленоградские аптеки.

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Метки:
медицина, аптека
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