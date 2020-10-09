Закладку с патронами искал молодой человек в детском саду в 12 микрорайоне. Его увидели на камерах и задержали 09.10.2020 ZELENOGRAD.RU

В ночь с 7 на 8 октября на территорию детского сада в корпусе 1218 (он относится к школе 718) пробрался 18-летний мужчина. Охранник увидел по камерам, что неизвестный человек ищет что-то в кустах, и вызвал Росгвардию.

Нарушитель, увидев наряд, пытался скрыться, но его задержали. Как сообщили в ведомстве, у него изъяли магазин для пистолета с патронами. Они были холостыми. Сам молодой человек пояснил, что купил их в интернете, а забрать должен был из «закладки» на территории школы. Сейчас его передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Для безопасности детей все образовательные учреждения горда обнесены высокими заборами. В этом случае забор не остановил ни задержанного, ни того, кто раньше заложил в детском саду закладку с патронами.

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Метки:
происшествия, микрорайон 12, росгвардия
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