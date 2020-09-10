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Наркоман разгромил школу в 8-м микрорайоне и остановку рядом 10.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Инцидент произошёл около трёх часов ночи в корпусе 864. 33-летний мужчина сорвал магнитный замок калитки школы 1528, прошёл на территорию школы и разбил стеклопакет запасной двери. Оказавшись внутри, он начал крушить всё вокруг.

Заметив нарушителя, охранник отправил «тревогу» во вневедомственную охрану и по камерам видеонаблюдения установил, в каком помещении тот находится. Приехавшие росгвардейцы задержали хулигана.

При задержании он сопротивлялся и вообще вёл себя агрессивно, сообщили в Росгвардии, не пояснив причину.

«Наркоман», — уточнил источник в школе, добавив, что ущерб составил около 70 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что на пути к школе он повредил автобусную остановку.

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Метки:
происшествия, хулиганство, ГБОУ Школа № 1528" имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова
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Обсуждение
Dr. Katz
1 час назад
Гимназию превратили в школу?
Александр Эрлих
1 час назад
Гимназию превратили в школу?
Да, уже нет гимназий, лицеев - только школы.
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