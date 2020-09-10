Инцидент произошёл около трёх часов ночи в корпусе 864. 33-летний мужчина сорвал магнитный замок калитки школы 1528, прошёл на территорию школы и разбил стеклопакет запасной двери. Оказавшись внутри, он начал крушить всё вокруг.

Заметив нарушителя, охранник отправил «тревогу» во вневедомственную охрану и по камерам видеонаблюдения установил, в каком помещении тот находится. Приехавшие росгвардейцы задержали хулигана.

При задержании он сопротивлялся и вообще вёл себя агрессивно, сообщили в Росгвардии, не пояснив причину.

«Наркоман», — уточнил источник в школе, добавив, что ущерб составил около 70 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что на пути к школе он повредил автобусную остановку.