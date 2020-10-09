В числе первых посетителей корреспондент «Зеленоград.ру» посмотрел, что изменилось в «Перекрестке» на площади Юности после полуторамесячного ремонта.
На входе — бесплатные маски и перчатки, а также микроволновка, несколько стульев и стол с видом на площадь. Удобно разогреть купленную здесь или принесенную с собой еду и перекусить.
Пожалуй, самое большое новшество — шесть касс самообслуживания. Вы сами сканируете штрих-коды, затем карту «Перекрестка» и оплачиваете банковской картой или телефоном. Сейчас рядом стоят консультанты, помогая разобраться. Такие кассы уже есть в Зеленограде — в некоторых магазинах «Вкусвилл».
Ещё одно изменение — в интерьере магазина. После общественной кампании, организованной редакцией «Зеленоград.ру», в помещении открыли небольшой фрагмент мозаичного панно. Этот объект культурного наследия находится и снаружи и внутри здания, но внутри он долгие годы был закрыт стеной. Владельцы помещения уверяют, что внутри сохранились лишь небольшие фрагменты, которые только так и удалось вписать в интерьер. При этом фотографий остатков панно для оценки реставраторами они не предоставили.
Хорошо, что «Перекресток» пошел навстречу требованию горожан, но монументальный художественный объект, от которого виден лишь небольшой кусочек, смотрится довольно нелепо: конфеты и шоколад визуально его подавляют.
Редакция «Зеленоград.ру» при поддержке сотен зеленоградцев продолжает настаивать на необходимости полной реставрации этого памятника культуры. Мы ведем переговоры с «Перекрестком», а также получили эскизы панно от родственников художника. Пожалуйста, поддержите нас в этой работе.
В остальном же интерьер магазина мало изменился. Даже расстановка товаров осталась примерно такой же, как до ремонта.
«Перекресток» на площади Юности, как и прежде работает с 9 до 24.