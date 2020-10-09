Редакция «Зеленоград.ру» при поддержке сотен зеленоградцев продолжает настаивать на необходимости полной реставрации этого памятника культуры. Мы ведем переговоры с «Перекрестком», а также получили эскизы панно от родственников художника. Пожалуйста, поддержите нас в этой работе.

В остальном же интерьер магазина мало изменился. Даже расстановка товаров осталась примерно такой же, как до ремонта.