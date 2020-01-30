Магазин сети «ВкусВилл» открылся в корпусе 316 — там же, где недавно заработала «Пятерочка». Это маленький магазин с урезанным ассортиментом и всего с одной обычной кассой, зато с двумя кассами самообслуживания.
Мини-формат — это магазин с ограниченным ассортиментом, 700 товаров против 1600 в стандартном «ВкусВилле». Их открывают в спальных микрорайонах и районах с небольшим количеством жителей. Магазин работает с 9 до 22 часов.
«В таких местах классический „ВкусВилл“ оказывается не рентабельным, происходят большие списания, истекают сроки годности, — говорит коммерческий директор сети Евгений Курвяков. — С помощью нового формата мы достигнем сразу нескольких целей: во-первых, обеспечим наших покупателей продуктами „ВкусВилл“ рядом с домом, во-вторых, узнаем, сможем ли мы быть эффективными и экономными, в-третьих, понизим издержки, оптимизируем многие процессы». Такой же мини-маркет работает в 17 микрорайоне Зеленограда.
Во «ВкусВиллах» начинают устанавливать кассы самообслуживания, а в новом магазине две такие кассы уже есть. При оплате картой это удобней и быстрей — не ждешь в очереди в единственную кассу, сам сканируешь штрих-коды на покупках.
В 3-м микрорайоне «ВкусВилл» уже работает на Яблоневой аллее, а всего в Зеленограде сейчас 14 магазинов этой сети. Еще один откроют в конце февраля в корпусе 2008 — возле остановки «Корпус 1645».
А в корпусе 316 теперь три продуктовых магазина — «Пятерочка», «ВкусВилл» и несетевые «Продукты». Помещение под «Пятерочку» в прошлом году выкупило частное лицо за большие деньги. По той же схеме выкупили, а потом сдали в аренду «Пятерочке» большое помещение в корпусе 117.
Раньше в разное время в 316-м корпусе работали магазины «Утконос» и «Перекресток-экспресс», оба закрылись. Три года назад закрылось работавшее в этом здании кафе и бильярдный клуб «Пул Хаус» — из-за резко возросшей арендной платы. Недавно здесь закрылся магазин цветы, но скоро на его месте откроется аптека. Сейчас в помещении идет ремонт, есть вакансии.