Магазин сети «ВкусВилл» открылся в корпусе 316 — там же, где недавно заработала «Пятерочка». Это маленький магазин с урезанным ассортиментом и всего с одной обычной кассой, зато с двумя кассами самообслуживания.

Мини-формат — это магазин с ограниченным ассортиментом, 700 товаров против 1600 в стандартном «ВкусВилле». Их открывают в спальных микрорайонах и районах с небольшим количеством жителей. Магазин работает с 9 до 22 часов.