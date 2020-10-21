Фильм о Чернобыле, эпизоды которого снимали в Зеленограде, вышел в мировой прокат 21.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Актер и режиссер Данила Козловский снял фильм о подвиге ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Некоторые эпизоды снимали в Зеленограде — возле «Флейты» и на территории пожарной части. Мировая премьера фильма запланирована на 22 октября, а в России фильм начнут показывать с 15 апреля 2022 года.

Режиссер и исполнитель главной роли в фильме — Данила Козловский. «Чернобыль» позиционируется как первый масштабный российский художественный фильм о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, о людях, которые пожертвовали своими жизнями ради предотвращения глобальной катастрофы. В основе сюжета история трех ликвидаторов — пожарного, инженера и водолаза ВМФ, — которые должны слить воду из резервуара, находящегося прямо под горящим атомным реактором. В фильме снялись Оксана Акиньшина, Игорь Черневич, Равшана Куркова, Филипп Авдеев, Николай Козак и другие.

Трейлер к фильму
Central Partnership

География съемок была обширной, в мае небольшие эпизоды снимали в Зеленограде. В помещении во «Флейте» (корпус 360), принадлежащем зеленоградскому музею, устроили «общежитие в Припяти». Съемки проходили и на пешеходной дорожке вдоль «Флейты» — здесь поставили плакаты образца середины 1980-х. Актеров гримировали прямо под опорами дома, а киношные машины и техника располагались вплотную и к дому, и к соседней стройке жилого комплекса (строительство ради съемок не останавливали). Наши читатели предложили свои места для съемок по хештегу #чернобыльвзеленограде

Фильм также снимали на Курской АЭС, в институте ядерной физики в Троицке, во Дворце пионеров на Воробьевых горах, в парке Горького, конно-спортивном комплексе в Битце, в Венгрии и Хорватии.

«Не торопитесь нас сравнивать с вышедшим недавно сериалом на похожую тему ["Чернобыль» — сериал производства США-Великобритании, вышедший в 2019 году] и считать наш фильм русским ответом, — написал Козловский в своем инстаграме. … Если бы это был наш ответ, тогда на подготовку, написания сценария, поиск финансирования, утверждения локаций, согласования съёмок, поиск и утверждения артистов, исторического реквизита, пошив костюмов, постройки декораций (включая водных, в Будапеште) и много чего другого у нас было бы всего 13 дней. Я думаю, что даже самому неискушенному в смысле кинопроизводства зрителю понятно, что это просто невозможно. На подготовку такого фильма уходит минимум два года, а то и больше. У нас ушло несколько лет. Просто так случилось, что выходит сразу два больших проекта в разных странах, на схожую тему. Один вышел в прошлом году, второй выходит спустя год. Вот и все. Мне кажется, это тема заслуживает того, чтобы о ней создавали разные фильмы в разных жанрах".

Проект был представлен в Фонде кино. Продюсер Александр Роднянский сказал, что в течении двух лет создатели картины будут обращаться за поддержкой к Фонду в силу её очевидной масштабности и значимости. Продюсер отметил, что «удивительным образом у нас не было картины, всерьёз рассказывающей о событиях Чернобыля». Летом фильм был продан в Южную Корею, Северную и Латинскую Америку, Японию, Израиль, Испанию и другие страны.

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Метки:
культура, кинотеатр, премьера, съемки
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