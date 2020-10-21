Фильм также снимали на Курской АЭС, в институте ядерной физики в Троицке, во Дворце пионеров на Воробьевых горах, в парке Горького, конно-спортивном комплексе в Битце, в Венгрии и Хорватии.



«Не торопитесь нас сравнивать с вышедшим недавно сериалом на похожую тему ["Чернобыль» — сериал производства США-Великобритании, вышедший в 2019 году] и считать наш фильм русским ответом, — написал Козловский в своем инстаграме. … Если бы это был наш ответ, тогда на подготовку, написания сценария, поиск финансирования, утверждения локаций, согласования съёмок, поиск и утверждения артистов, исторического реквизита, пошив костюмов, постройки декораций (включая водных, в Будапеште) и много чего другого у нас было бы всего 13 дней. Я думаю, что даже самому неискушенному в смысле кинопроизводства зрителю понятно, что это просто невозможно. На подготовку такого фильма уходит минимум два года, а то и больше. У нас ушло несколько лет. Просто так случилось, что выходит сразу два больших проекта в разных странах, на схожую тему. Один вышел в прошлом году, второй выходит спустя год. Вот и все. Мне кажется, это тема заслуживает того, чтобы о ней создавали разные фильмы в разных жанрах".



Проект был представлен в Фонде кино. Продюсер Александр Роднянский сказал, что в течении двух лет создатели картины будут обращаться за поддержкой к Фонду в силу её очевидной масштабности и значимости. Продюсер отметил, что «удивительным образом у нас не было картины, всерьёз рассказывающей о событиях Чернобыля». Летом фильм был продан в Южную Корею, Северную и Латинскую Америку, Японию, Израиль, Испанию и другие страны.