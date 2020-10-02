Фитнес-центр «Олимп» в 17 микрорайоне продолжит работать: арендодатель пошел им на уступки 02.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Функциональный фитнес «Олимп» в 17 микрорайоне возобновил работу 1 октября. На прошлой неделе команда внезапно сообщила, что закрывается из-за финансовых трудностей с арендой, связанных с пандемией. В итоге арендодатель пошел клубу навстречу, поэтому фитнес-центр остается на том же месте.

«Удалось достигнуть некоторых договоренностей с арендодателем. Это произошло не резко, а явилось следствием продолжительных переговоров. Условия договоренностей, к сожалению, озвучить не можем», — сказали в «Олимпе» «Зеленоград.ру»

Сейчас в клубе производится «улучшение рабочей зоны»: теперь она вмещает большее количество людей на группах, в ближайшее время в продажу поступит вода, а зона растяжки теперь отделена от зоны функциональных тренировок. Абонементы, которые имеют ограниченный срок действия, автоматически продлены на семь дней.

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Метки:
коронавирус, малый бизнес, фитнес, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), Олимп
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