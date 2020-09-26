Фитнес-центр «Олимп» в 17 микрорайоне закрылся из-за финансовых проблем 26.09.2020 ZELENOGRAD.RU

25 сентября фитнес-центр «Олимп» сообщил в своих соцсетях, что прекращает работу. Эта суббота стала его последним рабочим днем. Как пояснили в клубе «Зеленоград.ру», причина в финансовых трудностях «после пандемии». Во время карантина им снижали арендную ставку, но «не настолько, чтобы мы смогли продолжить работу».

Столь внезапное закрытие было вызвано тем, что команда до последнего искала другое помещение и надеялась, что «просто переедем в другое место и продолжим свою работу, но пока, к сожалению, нет такой возможности». Пока в «Олимпе» не могут точно сказать, откроются ли позднее в другом месте. Клиенты могут задать свои вопросы по телефону 8-495-72018-41 или в вотсап 8-903-720-18-41.

Функциональный фитнес «Олимп» открылся в октябре 2019 года в 17 микрорайоне. Клуб был полностью посвящен функциональному фитнесу и многоборью.

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Метки:
спорт, коронавирус, малый бизнес, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), Олимп
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