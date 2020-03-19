Функциональный фитнес «Олимп» открылся в октябре 2019 года в 17 микрорайоне. Клуб полностью посвящен функциональному фитнесу и многоборью. Зал укомплектован новейшим оборудованием и разделен на несколько зон для комфортного проведения как групповых, так и индивидуальных занятий. Посмотрим, что у него внутри.
- детские и взрослые групповые тренировки с тренером
- растяжка
- самостоятельные занятия
- персональные тренировки
- В будни утренние тренировки с 8:30 до 10:30 и вечерние с 17:30 каждый час, последняя тренировка начинается в 21:30. Детская тренировка в среду в 19:00. Днём — свободное посещение
- В субботу группы в 11:00, 12:00, 15:00 и 16:00
- В воскресенье: детская группа в 12:00 и две взрослые группы в 14:00 и в 15:00.
- Растяжка: понедельник/среда в 20:30, пятница в 18:30 (по предварительной записи)
Функциональный фитнес «Олимп» использует профессиональное оборудование для тренировок Yousteel.
Шестигранные гантели. Основные преимущества изделий:
- Покрытые резиной концы, которые сводят к минимуму шум при случайных падениях и предотвращают повреждения как самой гантели, так и пола, на котором вы работаете.
- Вместе с тем эргономичный дизайн хромированной ручки создан таким для твердого и комфортного хвата любым стилем.
- Используются для замены почти всех видов упражнений со штангой.
Прорезиненные диски для штанги — один из важнейших видов оборудования, используемого в функциональных тренировках. Основные характеристики и параметры:
- Бамперные блины изготавливаются полностью из резины, поэтому их толщина, как правило, превышает толщину металлических олимпийских аналогов.
Кроме того, они обладают следующими преимуществами:
- сокращают износ грифа и покрытия пола,
- минимизируют риск получения травмы,
- поглощают энергию от падения.
Тренировочные гири — спортивное оборудование для выполнения разнообразных упражнений, целью которых является развитие мускульной силы.
Это одна из самых популярных в мире и самых действенных систем тренировок, которая в кратчайшие сроки поможет вам привести себя в форму, одновременно с этим увеличивая вашу силу, выносливость и ловкость.
Занятия включают в себя три направления: гимнастика, кардио и тяжелая атлетика. Правильное сочетание этих трех направлений, выполняемых под руководством профессиональных тренеров, уже через месяц позволит увидите результат в зеркале и почувствовать себя намного лучше.
Это тренировка, при которой используются только те естественные движения и нагрузки, с которыми человек сталкивается ежедневно. Это движения, которые мы ежедневно выполняем, занимаясь спортом, убирая квартиру, играя с детьми. Те движения, которые, несмотря на свою простоту и естественность, требуют от нас функциональной силы, гибкости, равновесия и координации.
Функциональный фитнес «Олимп»
Адрес: Георгиевский проспект, 37к2 (внешняя сторона дома, вывеска «Олимп», рядом с аптекой)
Время работы: в будни с 8:00 до 22:30, в субботу с 11:00 до 18:00, в воскресенье с 12:00 до 17:00
Инстаграм: instagram.com/olimp_fitness_zelenograd
Вк: vk.com/olimp_fitness_zelenograd
Сайт: www.fitness-functional.com
Телефон: 8-495-720-18-41
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