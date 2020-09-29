В начале октября часть поездов Ленинградского направления отменят из-за ремонта 29.09.2020 ZELENOGRAD.RU

С 1 по 11 октября расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится из-за модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги. Некоторые поезда на участках Москва — Тверь и Тверь — Москва не будут курсировать.

Отслеживать возможные изменения во времени прибытия и отправления поездов можно также на сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Изменения по направлению Москва-Тверь
Изменения по направлению Тверь-Москва
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Метки:
расписание, мтппк
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