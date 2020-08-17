С 21 августа до декабря на трех пригородных поездах Ленинградского направления изменится расписание, сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Эти изменения не будут действовать только в периоды с 7 сентября по 13 октября и с 19 октября по 1 ноября. В остальное время расписание будет таким:

Электричка 6501 Клин — Москва отправлением в 3:41 будет останавливаться на платформе Малино

останавливаться на платформе Малино 6503 Клин — Москва отправлением в 4:21 не будет останавливаться на платформах Стриглово, Фроловское, Берёзки-Дачные. Поваровка, Радищево и Алабушево

останавливаться на платформах Стриглово, Фроловское, Берёзки-Дачные. Поваровка, Радищево и Алабушево 6505 Клин — Москва отправлением в 4:45 не будет останавливаться на платформе Сенеж, но сделает дополнительные остановки на платформах Берёзки-Дачные, Радищево и Малино

останавливаться на платформе Сенеж, но сделает дополнительные остановки на платформах Берёзки-Дачные, Радищево и Малино 6701 Тверь — Москва отправлением в 3:59 не будет останавливаться на платформе Берёзки-Дачные, но сделает дополнительную остановку на платформе Алабушево

останавливаться на платформе Берёзки-Дачные, но сделает дополнительную остановку на платформе Алабушево 6703 Тверь — Москва отправлением в 4:47 будет останавливаться на платформе Сенеж

останавливаться на платформе Сенеж 6511 Клин — Москва отправлением по будням в 6:05 не будет останавливаться на платформе Малино

останавливаться на платформе Малино 6317 Крюково — Москва отправлением в 7:27 не будет останавливаться на платформе Малино

останавливаться на платформе Малино Скоростной поезд «Ласточка» 7544 Москва — Крюково отправлением в 9:11 не будет останавливаться на станции Химки

останавливаться на станции Химки Электричка 6324 Москва — Крюково отправлением в 8:51 будет останавливаться на платформе Левобережная.