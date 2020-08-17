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У части электричек Ленинградского направления до декабря отменяют некоторые станции 17.08.2020 ZELENOGRAD.RU

С 21 августа до декабря на трех пригородных поездах Ленинградского направления изменится расписание, сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Эти изменения не будут действовать только в периоды с 7 сентября по 13 октября и с 19 октября по 1 ноября. В остальное время расписание будет таким:

  • Электричка 6501 Клин — Москва отправлением в 3:41 будет останавливаться на платформе Малино
  • 6503 Клин — Москва отправлением в 4:21 не будет останавливаться на платформах Стриглово, Фроловское, Берёзки-Дачные. Поваровка, Радищево и Алабушево
  • 6505 Клин — Москва отправлением в 4:45 не будет останавливаться на платформе Сенеж, но сделает дополнительные остановки на платформах Берёзки-Дачные, Радищево и Малино
  • 6701 Тверь — Москва отправлением в 3:59 не будет останавливаться на платформе Берёзки-Дачные, но сделает дополнительную остановку на платформе Алабушево
  • 6703 Тверь — Москва отправлением в 4:47 будет останавливаться на платформе Сенеж
  • 6511 Клин — Москва отправлением по будням в 6:05 не будет останавливаться на платформе Малино
  • 6317 Крюково — Москва отправлением в 7:27 не будет останавливаться на платформе Малино
  • Скоростной поезд «Ласточка» 7544 Москва — Крюково отправлением в 9:11 не будет останавливаться на станции Химки
  • Электричка 6324 Москва — Крюково отправлением в 8:51 будет останавливаться на платформе Левобережная.

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Метки:
электричка, мтппк
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Обсуждение
Торопов
Вчера, 14:13
Там у гораздо большего числа поездов изменения (к счастью - незначительные), из за запуска скоростного Стрижа Питер - Москва - Нижний - Самара, вместо отменённого Москва - Берлин.
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