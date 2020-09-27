Мэр Сергей Собянин распорядился начать отопительный сезон досрочно. Тепло в жилые дома начнут подавать с понедельника, 28 сентября.

Такое решение мэр принял, чтобы не мёрзли люди, которые с понедельника по его указу должны оставаться дома, то есть «почти два миллиона пожилых и хронически больных москвичей».

Большинство из них будут в городе, но немало пенсионеров живут за городом на дачах или собираются туда уехать в ближайшее время. В связи с этим и учитывая, что холодает и дачи пора отапливать, мэрия возобновляет программу доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам. Если есть потребность в топливе, нужно звонить по телефону горячей линии: 8-495-870-45-09, сообщил Собянин.



На социальные объекты тепло стали подавать с конца прошлой недели. В Зеленограде отопление уже включили в детских садах, школах, роддоме, больнице и на других объектах социальной сферы. Также тепло дали в несколько зеленоградских жилых домов, которые оказались подключены к одной с детскими садами тепловой станции.

Старт отопительного сезона для жилого фонда обычно объявляют после того, как среднесуточная температура воздуха опустится до +8 градусов и не будет превышать это значение в течение пяти суток. При этом всю следующую неделю в Зеленограде обещают от 17 до 20 градусов тепла, как показывает сервис «Яндекс.Погода». Лишь в понедельник будет прохладно — всего 13 градусов.