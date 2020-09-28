Кафе под названием Brunch Time займёт помещение, освободившееся после закрытия ресторана «Траттория». Открытие нового заведения запланировано на 15—20 октября.

Бранч (breakfast + lunch) — это поздний завтрак, объединённый с обедом. Слово и традицию придумал Льюис Кэрролл в середине позапрошлого века для Оксфорда, будучи студентом и ещё до «Алисы…». Традицию подхватил Кембридж и потом другие английские учебные заведения. Во времена «золотой лихорадки» англичане привезли её в Америку, а в Первую мировую распространили по всей Европе. Но у зеленоградского бранч-кафе своя история.

— В одной семье муж вставал в полдень, а жена в шесть утра, и когда он завтракал, она уже обедала. Так мы подумали, что, находясь в одном часовом поясе, люди живут в разном ритме и с разным расписанием. Кто-то обедает в 14 часов, а кто-то завтракает в 16. А кто-то предпочитает лёгкие закуски и бокал вина вместо обеда или ужина. И решили создать заведение, где люди смогут совместить свои разные потребности в совместной трапезе. Кто-то ужинает, а кто-то завтракает. И потому в Brunch Time будут завтраки с 9 до 17 часов, а основное меню — с 12 часов до полуночи, — рассказал «Зеленоград.ру» хозяин кафе.

На завтраки здесь будут подавать блины, сырники, каши, вафли, круассаны, омлеты, яичницы, яйца «бенедикт» и «пашот».

В основное меню входят сандвичи, салаты, холодные закуски, горячие закуски, пицца, паста, разные горячие блюда.

Есть барная карта с большим выбором вин, алкогольными коктейлями, лимонадами, смузи, фрешами, классическим и авторским кофе, свежими морсами и молочными коктейлями.

В кафе одновременно могут находиться до 63 посетителей.