Третий этап Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) планируют открыть в октябре 2020 года. Об этом сообщили в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» 14 сентября. Сейчас участок готов уже на 98 процентов, здесь заканчивают отделочные работы, устанавливают шумозащитные экраны.
ЦКАД-3 проходит по Солнечногорскому, Дмитровскому, Пушкинскому, Богородскому округам, Щелково и Черноголовке и соединяет трассы М-11 «Нева» и М-7 «Волга». Этот участок станет первым полностью сданным пусковым комплексом ЦКАД. Это платная дорога, стоимость проезда — 2,5 рубля за километр.
Дорога имеет четыре полосы движения. Здесь предусмотрена система взимания планы по типу «Свободный поток», автомобили будут без остановок проезжать через рамку, фиксирующую проезд. Идентификация авто будет осуществляться с помощью специальных датчиков, определяющих габариты, государственный регистрационный знак и наличие транспондера в автомобиле. Владельцы транспондеров смогут оплачивать проезд привычным способом — пополняя баланс лицевого счета устройства.
Пятый пусковой комплекс ЦКАД проходит через Одинцовский, Истринский, Солнечногорский и Наро-Фоминский городские округа. Общая протяжённость — более 76 км. 28 км приходится на участок нового строительства, 48 км — на участок реконструкции А-107 с уширением проезжей части до четырёх полос движения.
ЦКАД-5 будет единственным бесплатным участком новой дороги. В конце июня 2020 года запустили движение по отрезку ЦКАД между Можайским шоссе и Новой Ригой. Полностью трассу сдадут в 2021 году.