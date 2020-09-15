Третий этап Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) планируют открыть в октябре 2020 года. Об этом сообщили в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» 14 сентября. Сейчас участок готов уже на 98 процентов, здесь заканчивают отделочные работы, устанавливают шумозащитные экраны.

ЦКАД-3 проходит по Солнечногорскому, Дмитровскому, Пушкинскому, Богородскому округам, Щелково и Черноголовке и соединяет трассы М-11 «Нева» и М-7 «Волга». Этот участок станет первым полностью сданным пусковым комплексом ЦКАД. Это платная дорога, стоимость проезда — 2,5 рубля за километр.