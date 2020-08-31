Началось строительство нового пункта взимания платы на платной дороге М-11 — в месте её пересечения с платной Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). На этих двух платных дорогах будут несовместимые системы оплаты проезды.

На ЦКАД будет своя система взимания платы — «Свободный поток», которая не предусматривает шлагбаумов на основных полосах. Таким образом, проезд по ЦКАД будет безбарьерным. Но существующая сейчас система взимания оплаты проезда по М-11 оснащена барьерными пунктами. Поэтому для сбора платы за проезд по этой дороге на обеих сторонах развязки организуют традиционный пункт выдачи талонов и взимания платы.

Как пояснили в компании «Автодор», те, кто едет от М-10 с ЦКАД-5 в направлении М-7 и наоборот, проедут развязку над М-11 не притормаживая. Водители, которые едут с М-11, должны будут сбавить скорость, чтобы проехать пункт взимания платы (при наличии транспондера) или остановиться там для оплаты проезда по М-11. Тем, кто съезжает с ЦКАД на М-11, для получения талона нужно будет притормозить на пункте выдачи талонов.