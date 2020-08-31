Началось строительство нового пункта взимания платы на платной дороге М-11 — в месте её пересечения с платной Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). На этих двух платных дорогах будут несовместимые системы оплаты проезды.
На ЦКАД будет своя система взимания платы — «Свободный поток», которая не предусматривает шлагбаумов на основных полосах. Таким образом, проезд по ЦКАД будет безбарьерным. Но существующая сейчас система взимания оплаты проезда по М-11 оснащена барьерными пунктами. Поэтому для сбора платы за проезд по этой дороге на обеих сторонах развязки организуют традиционный пункт выдачи талонов и взимания платы.
Как пояснили в компании «Автодор», те, кто едет от М-10 с ЦКАД-5 в направлении М-7 и наоборот, проедут развязку над М-11 не притормаживая. Водители, которые едут с М-11, должны будут сбавить скорость, чтобы проехать пункт взимания платы (при наличии транспондера) или остановиться там для оплаты проезда по М-11. Тем, кто съезжает с ЦКАД на М-11, для получения талона нужно будет притормозить на пункте выдачи талонов.
К моменту открытия движения по ЦКАД- 3 для пунктов взимания платы будет организовано шесть полос движения, для выдачи талонов — четыре полосы. Сейчас идет строительство административного здания и островков безопасности.
ЦКАД-3 проходит по Солнечногорскому, Дмитровскому, Пушкинскому, Богородскому округам, Щелково и Черноголовке и соединяет трассы М-11 «Нева» и М-7 «Волга». Дорога имеет четыре полосы движения. Здесь предусмотрена система взимания планы по типу «Свободный поток», автомобили будут без остановок проезжать через рамку, фиксирующую проезд. Идентификация авто будет осуществляться с помощью специальных датчиков, определяющих габариты, государственный регистрационный знак и наличие транспондера в автомобиле. Владельцы транспондеров смогут оплачивать проезд привычным способом — пополняя баланс лицевого счета устройства.
Сейчас на 47-м километре М-11 (возле пересечения с бетонкой) идет строительство пятого комплекса ЦКАД и соединения его с М-11. Пятый пусковой комплекс ЦКАД проходит через Одинцовский, Истринский, Солнечногорский и Наро-Фоминский городские округа. Общая протяжённость — более 76 км. 28 км приходится на участок нового строительства, 48 км — на участок реконструкции А-107 с уширением проезжей части до четырёх полос движения. ЦКАД-5 будет единственным бесплатным участком новой дороги. На других участках стоимость проезда на платных участках составит не более 2,5 рублей за километр.