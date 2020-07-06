На платной трассе М-11 увеличат скоростной лимит до 150 км/ч 06.07.2020 ZELENOGRAD.RU

«Автодор» постепенно увеличит скоростной лимит на своих платных трассах до 150 км/ч. В Северо-западной концессионной компании, которая обслуживает участок от Москвы до Солнечногорска, пока не планируют вводить такие же правила, но не исключают, что в будущем вернутся к этой теме.

Сейчас на трассе М-11 разрешено ехать со скоростью 130 км/ч: учитывая нештрафуемый порог в 20 км/ч, получается как раз 150 км/ч. «Такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где разрешенная скорость 150 километров в час», — заявил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал «Комсомольской правде», что Россия и автомобилисты «готовы к дорогам с разрешенной скоростью 150 км/час»: «Нынешние правила достались нам с тех времен, когда автомобили комплектовались с барабанными тормозами. И для того, чтобы им остановиться, необходимо было поле размером с взлетную полосу».

По его мнению, на высокоскоростных трассах мало аварий, потому что люди двигаются в монотонном режиме, «спокойно и комфортно»: «А опасность движения возникает большая, когда водитель едет со скоростью 90, 110, 120 километров в час, потому что при такой скорости появляется сонливость и теряется концентрация».

Когда максимальная скорость будет повышена до 150 км/ч не сообщается.

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Метки:
платная дорога м-11
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