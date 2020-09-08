В ночь с 7 на 8 сентября загорелась квартира на седьмом этаже корпуса 235. Пожарные обнаружили горящие вещи и мебель в одной из комнат двухкомнатной квартиры. После тушения в очаге пожара они нашли мужчину без признаков жизни. Спасатели провели реанимационные мероприятия и передали его «скорой».

Предполагаемой причиной пожара в МЧС назвали неосторожное обращение с огнем при курении.