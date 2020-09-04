Ещё в одном микрорайоне мусор из разных баков грузят в одну машину. Там тоже своя компания по вывозу отходов 04.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Видеозапись, на которой мусор из зелёных и синих баков ссыпают в один мусоровоз, прислала читательница «Зеленоград.ру» из 20 микрорайона. «Мы не верим, что вторсырьё не сваливают в одну кучу с остальным мусором!» — эти сомнения зеленоградцы высказывали уже не раз с тех пор, как несколько лет назад в городе начали вводить раздельный сбор мусора. Кто-то говорил, что видел это своими глазами, и компания МСК-НТ, зеленоградский оператор вывоза твёрдых коммунальных отходов, предлагала фиксировать подобные инциденты на фото и видео для разбирательств.

В июне такое свидетельство появилось в 17 микрорайоне — но выяснилось, что там работает другой оператор, да и управляющая компания своя, «Пик-Комфорт». Теперь такую же работу мусоровоза записали возле корпусов 2022—2024.

Видео: Ирина В.

На видео рабочие подкатывают к мусоровозу синего цвета с номером Н619СВ750 два зелёных бака и один синий, с решётчатой стенкой. Зелёные баки с серыми наклейками предназначены для любого мусора, а в синие (или зелёные с синими наклейками) жителей призывают складывать вторсырьё, пригодное для утилизации: бумагу, стекло, металл и пластик.

Переход на раздельный сбор мусора мэрия объявила с начала этого года. Одно из условий — разные мусоровозы для вывоза разных типов мусора: вторсырья, которое идет на сортировку и переработку и остальных (смешанных) отходов, которые переработать нельзя.

МСК-НТ использует для вывоза разного мусора машины соответствующих цветов, синие машины вывозят вторсырьё, серые — несортированный мусор.

По запросу «Зеленоград.ру» в МСК-НТ провели оперативную проверку и сообщили, что такого мусоровоза — и по номеру, и по внешнему виду — в парке компании нет: «Это не наша машина, управляющая компания могла заключить договор о вывозе мусора с кем-то еще».

При детальном рассмотрении мусорных баков выяснилось, что на всех баках этой площадки — и синих, и зелёных — одинаковые наклейки «Смешанный мусор». При этом на ограждении контейнерной площадки есть типовое объявление, сообщающее, что синие баки предназначены для вторсырья. Путаницы добавляет то, что цвет бака — не всегда подходящий ориентир, лучше ориентироваться по цвету наклеек, которые, оказывается, клеят на баки произвольного цвета. Получается, что у корпусов 2022—2024 раздельный сбор мусора просто отсутствует.

Оператор по вывозу мусора из баков, судя по данным с наклеек — действительно, не МСК-НТ, а «Экодомсервис» (или ЭДС group). В компанию направлен запрос редакции о порядке работы по сбору мусора.

Корпусами 2022-2024 управляет, как и большинством домов Зеленограда, государственный «Жилищник». Мы выясним, почему не везде вывозом отходов занимается МСК-НТ, у которой раздельный сбор мусора налажен.

А пока рекомендуем всем зеленоградцам, которые собирают и выбрасывают вторсырьё в синие баки, проверить наклейки на них — действительно ли баки предназначены для вторсырья.

Сообщайте в редакцию о нарушениях по сбору и вывозу мусора — будем разбираться, почему это происходит.

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Метки:
микрорайон 20, вывоз и утилизация мусора, раздельный сбор, Корпус 2022, Корпус 2024
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