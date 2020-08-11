В июне наш читатель Дмитрий рассказал, что отсортированные и смешанные отходы из разных баков регулярно сгружают в один мусоровоз. Это происходило возле корпусов 1, 2, 3 дома 37 по Георгиевскому проспекту. Управляющая компания «Пик-Комфорт» объяснила, что в одну машину отходы сгружают, если в контейнере для вторсырья есть смешанные отходы. А есть они или нет, оценивает водитель мусоровоза. Он же принимает решение — если там смесь разных отходов, то их забирает обычная «серая» машина. В «Пик-Комфорте» посетовали, что жители сами плохо сортируют мусор.

Очевидно, водитель не может оценить, что в баках. Под тонким слоем смешанного мусора может быть полный бак пригодного для переработки вторсырья — картона, пластика, стекла. А может быть наоборот: под слоем вторсырья может быть полный бак отбросов. На глазок это не определишь, а рыться в баке водитель определенно не будет.

Проблему решили радикально — бак для вторсырья вообще закрыли на замок. Наверху у него небольшое отверстие (27x24 см), куда можно просунуть только бутылку или небольшой пакет. Но этого мало — контейнер ставят так, что к этому отверстию не подойти. Рядом — контейнер для смешанных отходов, куда и выбрасывают пригодный для переработки мусор.