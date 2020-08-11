Контейнер для вторсырья в 17-м микрорайоне закрыли на замок, оставив маленькое отверстие. Но к нему даже нельзя подойти 11.08.2020 ZELENOGRAD.RU

История со сваливанием мусора из разных баков в один мусоровоз у новостроек 17-го микрорайона получила неожиданное продолжение — контейнер просто заперли на ключ и оставили небольшое отверстие. И поставили его так, что не подойти.

В июне наш читатель Дмитрий рассказал, что отсортированные и смешанные отходы из разных баков регулярно сгружают в один мусоровоз. Это происходило возле корпусов 1, 2, 3 дома 37 по Георгиевскому проспекту. Управляющая компания «Пик-Комфорт» объяснила, что в одну машину отходы сгружают, если в контейнере для вторсырья есть смешанные отходы. А есть они или нет, оценивает водитель мусоровоза. Он же принимает решение — если там смесь разных отходов, то их забирает обычная «серая» машина. В «Пик-Комфорте» посетовали, что жители сами плохо сортируют мусор.

Очевидно, водитель не может оценить, что в баках. Под тонким слоем смешанного мусора может быть полный бак пригодного для переработки вторсырья — картона, пластика, стекла. А может быть наоборот: под слоем вторсырья может быть полный бак отбросов. На глазок это не определишь, а рыться в баке водитель определенно не будет.

Проблему решили радикально — бак для вторсырья вообще закрыли на замок. Наверху у него небольшое отверстие (27x24 см), куда можно просунуть только бутылку или небольшой пакет. Но этого мало — контейнер ставят так, что к этому отверстию не подойти. Рядом — контейнер для смешанных отходов, куда и выбрасывают пригодный для переработки мусор.

Подписывайтесь на новости 17-го микрорайона и присоединяйтесь к группам в инстаграме, вконтакте или фейсбуке.

Читайте также
Мусор из разных баков сваливают в одну машину. Но только в одном микрорайоне Зеленограда. Смотрите видео
Поддерживаете ли вы решение — закрыть бак для вторсырья на замок, оставив небольшое отверстие?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 6 человек
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
вывоз и утилизация мусора, раздельный сбор, 17 микрорайон
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Из-за роста заболеваемости ОРВИ прививки против гриппа начнут делать раньше Новости
Контейнер для вторсырья в 17-м микрорайоне закрыли на замок, оставив маленькое отверстие. Но к нему даже нельзя подойти Новости
День города — 2020: какая будет программа, если праздник разрешат Гид
Девушка получила ожоги, пытаясь потушить пожар на балконе Новости
Спорткомплекс напротив 14 микрорайона достроят до конца года. В нем будет два бассейна Новости
Кондитерская «Икавака» закрывается с 1 сентября. Возможно, проект вернется в другом формате Новости
Реанимация горбольницы получила грант в 30 миллионов. Он пойдет на выплаты сотрудникам Новости
В Середниково снимают исторический фильм. На мосту стоит карета, в небе подвешена «луна» Новости
На машине с символикой МЧС заметили рамку, наклоняющую номера перед камерами Новости
Началось общественное обсуждение застройки микрорайона ЦИЭ: 20 домов, 10 тысяч жителей, торговые центры, вуз и гараж с парком на крыше Новости
Вызов государственного ветеринара на дом стал в два раза дешевле Новости
Первые новостройки по программе реновации в Зеленограде: подробный обзор внутри и снаружи Истории
У зеленоградских ланей и чёрных лебедей пополнение Жизнь
Отвратительную будку у третьего торгового центра убрали после публикации «Зеленоград.ру» Новости
В 14 микрорайоне меняли асфальт и замуровали брошенную машину на газоне Жизнь
На ограду новой набережной городского пруда начали вешать свадебные замки Новости
Офис банка ВТБ на Центральном проспекте переехал в корпус 401. Теперь там большие перемены Новости
Префектура: большинство покупателей квартир в зеленоградских новостройках — местные, а не «понаехавшие» Новости
В 1 и 5 микрорайоне примут портфели, канцтовары и форму для первоклассников из малообеспеченных семей Новости
Торговые тележки появились в зеленоградских зонах отдыха. Там продают мороженое и воду Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру