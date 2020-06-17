1
Мусор из разных баков сваливают в одну машину. Но только в одном микрорайоне Зеленограда. Смотрите видео 17.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Наш читатель Дмитрий из 17-го микрорайона рассказал, что отсортированные и смешанные отходы из разных баков регулярно сгружают в один мусоровоз. Он снял это на видео, а мы спросили управляющую компанию, почему так происходит.

Переход на раздельный сбор мусора мэрия объявила с начала этого года. Одно из условий — разные мусоровозы для вывоза разных типов мусора: вторсырья, которое идет на сортировку и переработку и остальных (смешанных) отходов, которые переработать нельзя. У новостроек в 17-м микрорайоне, как и во всем Зеленограде, стоят контейнеры для разных типов мусора: с синей наклейкой для вторсырья, с серой — для смешанного мусора.

Но у корпусов 1, 2, 3 дома 37 по Георгиевскому проспекту один мусоровоз регулярно забирает мусор из разных баков. Дмитрий делал замечания коммунальщикам, но они отвечали, что «это [раздельный сбор] никому не нужен».

Управляющая компания «Пик-Комфорт» объяснила это так. В одну машину отходы сгружают, если в контейнере для вторсырья есть смешанные отходы. Их наличие оценивает водитель мусоровоза и принимает решение — если там смесь отходов, то их забирает обычная «серая» машина. На сортировке не примут «синий» бак для вторсырья, если в нём будут пищевые отходы, или же оштрафуют мусоровывозящую компанию.

Это странное объяснение. Под тонким слоем смешанного мусора может быть полный бак пригодного для переработки вторсырья — картона, пластика, стекла. А может быть наоборот: под слоем вторсырья может быть полный бак отбросов. На глазок это не определишь, а рыться в баке водитель определенно не будет. На съемке видно, что он этого не делает.

Как именно водитель оценивает количество пригодного и непригодного для дальнейшей сортировки и переработки мусора, в "Пик-комфорте" не уточнили. Но посетовали, что жители сами не сортируют отходы, как положено.

Компания «МСК-НТ», вывозящая мусор из остальных микрорайонов Зеленограда, забирает в машину для вторсырья содержимое синих баков в любом случае, а потом на сортировке вручную выбирает полезный мусор. Какая компания вывозит мусор из 17-го микрорайона в "Пик-комфорте" не ответили, но уточнили, что машина для вывоза синих баков для раздельного сбора мусора «запланирована» не каждый день. Она приезжает два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям и везет вторсырье на пункт сортировки «Альва» в Долгопрудный. Что она везет, если накануне синий бак вывезла другая машина, непонятно.

Читайте также
Куда увозят мусор. Репортаж с зеленоградской линии по сортировке отходов

За выполнение правил вывоза мусора отвечает департамент ЖКХ, а контролировать нарушения — в том числе загрузку отходов из обоих баков в один мусоровоз — столичная административно-техническая инспекция. За каждое нарушение положен штраф.

Стереотип о том, что весь мусор сваливают в одну кучу и не сортируют — одна из причин недоверия жителей к инициативе мэрии о раздельном сборе мусора. «Зеленоград.ру» попросит городскую администрацию прокомментировать ситуацию в 17-м микрорайоне.

Читайте также
Почему баки для раздельного мусора переполняются и что с этим можно сделать
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Считаете ли вы, что нужно сортировать мусор, несмотря на отдельные недостатки по его вывозу?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 43 человека
Метки:
вывоз и утилизация мусора, раздельный сбор
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Обсуждение
A T
3 часа назад
Интересное организационное решение - переложить, извините за тавтологию, принятие решений на водителя мусоровоза.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
С жильцов снимут обязанность следить за счетчиками электричества: снимать показания, обслуживать и заменять их будут энергетики Новости
Расследовать каждый случай пожара в мусорных контейнерах в течение суток распорядился префект. Так полиция сможет искать поджигателей Новости
Гендиректором МТППК назначен Константин Воронцов. Он вернулся на эту должность спустя три года Новости
Мусор из разных баков сваливают в одну машину. Но только в одном микрорайоне Зеленограда. Смотрите видео Новости
Пропал 84-летний зеленоградец Олег Кассель. Помогите найти Новости
Где в Зеленограде самая роскошная сирень? Прекрасные фото 13 разных сортов Блоги
«Перекресток» и «Пятерочка» тестируют сервис продуктоматов с холодильником Новости
Предприниматели смогут спросить у Роспотребнадзора, как подготовиться к открытию после карантина Новости
«Мы работали не меньше, чем медики и волонтёры, и тоже на передовой». Соцслужбы и соцработники во время эпидемии коронавируса Истории
Академик РАН, профессор МИЭТ Александр Горбацевич: «Я не поступил в МГУ и не жалею об этом» Партнерский материал
Водители с картой «Мир» смогут получить кешбэк 20% при оплате проезда по трассе М-11 Новости
Учительница физкультуры из школы 853 победила в московском конкурсе на лучшую видеотренировку Новости
Мэрия попробует снизить стоимость проезда на общественном транспорте вне часа пик: это поможет разгрузить дороги от машин Новости
На детской площадке в парке Победы починили сломанные батуты Новости
Библиотеки открываются после карантина: не больше пяти книг в руки и предварительная запись Новости
Москвичи стали чаще отказываться от личного авто. Но эпидемия может изменить эту тенденцию Новости
Для лебедей на Быковом болоте установили кормушки с кормом, который не навредит птицам Новости
Одиночный пикет появился у въезда на будущий комплекс по переработке отходов рядом с Поварово: активистка спит в палатке и рассказывает прохожим о диоксинах Новости
Забор вокруг новостроек в третьем микрорайоне могут снести, если к ноябрю его не узаконят Новости
Строящиеся дома в 19-м микрорайоне обещают передать под заселение в сентябре Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру