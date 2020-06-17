Наш читатель Дмитрий из 17-го микрорайона рассказал, что отсортированные и смешанные отходы из разных баков регулярно сгружают в один мусоровоз. Он снял это на видео, а мы спросили управляющую компанию, почему так происходит.
Переход на раздельный сбор мусора мэрия объявила с начала этого года. Одно из условий — разные мусоровозы для вывоза разных типов мусора: вторсырья, которое идет на сортировку и переработку и остальных (смешанных) отходов, которые переработать нельзя. У новостроек в 17-м микрорайоне, как и во всем Зеленограде, стоят контейнеры для разных типов мусора: с синей наклейкой для вторсырья, с серой — для смешанного мусора.
Но у корпусов 1, 2, 3 дома 37 по Георгиевскому проспекту один мусоровоз регулярно забирает мусор из разных баков. Дмитрий делал замечания коммунальщикам, но они отвечали, что «это [раздельный сбор] никому не нужен».
Управляющая компания «Пик-Комфорт» объяснила это так. В одну машину отходы сгружают, если в контейнере для вторсырья есть смешанные отходы. Их наличие оценивает водитель мусоровоза и принимает решение — если там смесь отходов, то их забирает обычная «серая» машина. На сортировке не примут «синий» бак для вторсырья, если в нём будут пищевые отходы, или же оштрафуют мусоровывозящую компанию.
Это странное объяснение. Под тонким слоем смешанного мусора может быть полный бак пригодного для переработки вторсырья — картона, пластика, стекла. А может быть наоборот: под слоем вторсырья может быть полный бак отбросов. На глазок это не определишь, а рыться в баке водитель определенно не будет. На съемке видно, что он этого не делает.
Как именно водитель оценивает количество пригодного и непригодного для дальнейшей сортировки и переработки мусора, в "Пик-комфорте" не уточнили. Но посетовали, что жители сами не сортируют отходы, как положено.
Компания «МСК-НТ», вывозящая мусор из остальных микрорайонов Зеленограда, забирает в машину для вторсырья содержимое синих баков в любом случае, а потом на сортировке вручную выбирает полезный мусор. Какая компания вывозит мусор из 17-го микрорайона в "Пик-комфорте" не ответили, но уточнили, что машина для вывоза синих баков для раздельного сбора мусора «запланирована» не каждый день. Она приезжает два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям и везет вторсырье на пункт сортировки «Альва» в Долгопрудный. Что она везет, если накануне синий бак вывезла другая машина, непонятно.
За выполнение правил вывоза мусора отвечает департамент ЖКХ, а контролировать нарушения — в том числе загрузку отходов из обоих баков в один мусоровоз — столичная административно-техническая инспекция. За каждое нарушение положен штраф.
Стереотип о том, что весь мусор сваливают в одну кучу и не сортируют — одна из причин недоверия жителей к инициативе мэрии о раздельном сборе мусора. «Зеленоград.ру» попросит городскую администрацию прокомментировать ситуацию в 17-м микрорайоне.