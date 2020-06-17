Управляющая компания «Пик-Комфорт» объяснила это так. В одну машину отходы сгружают, если в контейнере для вторсырья есть смешанные отходы. Их наличие оценивает водитель мусоровоза и принимает решение — если там смесь отходов, то их забирает обычная «серая» машина. На сортировке не примут «синий» бак для вторсырья, если в нём будут пищевые отходы, или же оштрафуют мусоровывозящую компанию.

Это странное объяснение. Под тонким слоем смешанного мусора может быть полный бак пригодного для переработки вторсырья — картона, пластика, стекла. А может быть наоборот: под слоем вторсырья может быть полный бак отбросов. На глазок это не определишь, а рыться в баке водитель определенно не будет. На съемке видно, что он этого не делает.

Как именно водитель оценивает количество пригодного и непригодного для дальнейшей сортировки и переработки мусора, в "Пик-комфорте" не уточнили. Но посетовали, что жители сами не сортируют отходы, как положено.

Компания «МСК-НТ», вывозящая мусор из остальных микрорайонов Зеленограда, забирает в машину для вторсырья содержимое синих баков в любом случае, а потом на сортировке вручную выбирает полезный мусор. Какая компания вывозит мусор из 17-го микрорайона в "Пик-комфорте" не ответили, но уточнили, что машина для вывоза синих баков для раздельного сбора мусора «запланирована» не каждый день. Она приезжает два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям и везет вторсырье на пункт сортировки «Альва» в Долгопрудный. Что она везет, если накануне синий бак вывезла другая машина, непонятно.