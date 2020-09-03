Каршеринговые автомобили вновь могут парковаться на территории аэропорта Шереметьево. А «Делимобиль» не только возобновил завершающую парковку в терминале D, но и открыл новую в терминале В. На арендованных автомобилях можно как въехать в аэропорт, так и выехать из него.

Все «делимобили» проходят обязательную дезинфекцию и обработку, отметила коммерческий директор компании Елена Бехтина.

На парковке терминала В могут также завершать аренду автомобили «Яндекс.Драйв» и «MАТРЁШCar». В терминале D, кроме названных, ещё BelkaCar и Car5.

Бесплатно арендованные машины можно оставлять на специальных каршеринговых парковках, расположенных на вторых этажах терминальных паркингов. Вне паркинга за нахождение каршерингового автомобиля на территории аэропорта дольше 15 минут начисляется пеня в тысячу рублей — как и для остальных машин, уточняет пресс-служба аэропорта Шереметьево.

Парковку на территории аэропорта временно запрещали из-за мировой эпидемии коронавируса. В конце августа аэропорт Шереметьево возобновил паркинг, а с 3 сентября расширил. С этой даты вновь работает парковка на 981 машино-место с тарифом от 150 рублей в сутки без навеса и 200 рублей под навесом (230 мест). Это парковка P12 международного аэропорта Шереметьево на Новом шоссе в Индустриальном парке Шереметьево, к югу от Шереметьевского шоссе.