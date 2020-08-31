Пассажиры из Зеленограда предпочитают разовые билеты на электричку абонементам. Никто не знает, почему так происходит
С 1 сентября до 15 июня 2021 года школьники и студенты на очной форме обучения смогут оплачивать проезд на льготных условиях. При покупке билета в Москве и Московской области на обычные пригородные поезда Московско-Тверской пригородной пассажирской компании им предоставят 50-процентную скидку. Такая же скидка действует на проезд в скоростных поездах «Ласточка» — если покупать билет в Москве.
При оформлении в столице вдвое дешевле будет стоить абонемент «Ежедневно» на 30 календарных дней по одному выбранному маршруту 6000-х поездов. Для получения скидки надо будет предъявить социальную карту учащегося, студенческий билет или справку с места учёбы.
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