Все старые остановочные павильоны в Зеленограде поменяют на новые в этом году. Эта новость одновременно и хорошая, и плохая
Старые павильоны на автобусных остановках «Центр Ювелир», «7-й торговый центр» и «Поликлиника» со стороны 7-го микрорайона демонтировали и начали ставить на их место павильоны нового типа — как на Центральном проспекте.
«Центр Ювелир»
фото: Zelenograd.ru
«7-й торговый центр»
фото: Zelenograd.ru
«Поликлиника»
фото: Zelenograd.ru
Демонтаж старой остановки у поликлиники
фото: Zelenograd.ru
Это начало массовой замены — в этом году «Мосгортранс» запланировал поменять все старые павильоны ожидания на зеленоградских остановках на новые. Впрочем, между сносом старых и установкой новых может пройти много времени — больше года.
Кроме лавки и крыши над головой новые остановки могут комплектоваться табло с расписанием, зарядкой для телефонов, автоматом по продаже билетов. Что будет на остановках на Сосновой аллее, пока неизвестно.
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