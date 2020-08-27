На Сосновой аллее начали менять остановочные павильоны 27.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Старые павильоны на автобусных остановках «Центр Ювелир», «7-й торговый центр» и «Поликлиника» со стороны 7-го микрорайона демонтировали и начали ставить на их место павильоны нового типа — как на Центральном проспекте.

Это начало массовой замены — в этом году «Мосгортранс» запланировал поменять все старые павильоны ожидания на зеленоградских остановках на новые. Впрочем, между сносом старых и установкой новых может пройти много времени — больше года.

Кроме лавки и крыши над головой новые остановки могут комплектоваться табло с расписанием, зарядкой для телефонов, автоматом по продаже билетов. Что будет на остановках на Сосновой аллее, пока неизвестно.

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Метки:
микрорайон 6, автобусная остановка, сосновая аллея, микрорайон 7
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