Это начало массовой замены — в этом году «Мосгортранс» запланировал поменять все старые павильоны ожидания на зеленоградских остановках на новые. Впрочем, между сносом старых и установкой новых может пройти много времени — больше года.

Кроме лавки и крыши над головой новые остановки могут комплектоваться табло с расписанием, зарядкой для телефонов, автоматом по продаже билетов. Что будет на остановках на Сосновой аллее, пока неизвестно.