Что нужно и куда нести

Отработанные платы станут основным материалом для технобелки. Их можно достать из любой неиспользуемой бытовой техники: фена, утюга, пылесоса, магнитофона, принтера, детских игрушек и так далее. Подойдут также небольшие светодиодные панели, шестерни, паяльники, расходные материалы для пайки и прочая «мелочь».

Платы как «строительный» материал в данном случае хороши тем, что чем больше однородных элементов, тем проще, а сроки ограниченные, пояснила «Зеленоград.ру» проектный менеджер «Нейроботикс» Раиса Богачёва.

Компоненты для арт-белки нужно приносить в библиотеку, расположенную в корпусе 1004, — для их сбора на входе установлен специальный полупрозрачный пластиковый контейнер.