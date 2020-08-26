Белку-электроника сконструируют ко Дню города, который в этом году отпразднуют 5 и 6 сентября. Для создания народного арт-объекта собирают необходимые компоненты — прежде всего электронные платы. Сбор продлится до 3 сентября. Инициаторы проекта — зеленоградская группа компаний «Нейроботикс» (известная, например, такими разработками, как нейроинтерфейсы и человекообразные роботы). Выяснили, кто, где и когда может участвовать в создании техно-арт-белки и что это за «зверь».
Отработанные платы станут основным материалом для технобелки. Их можно достать из любой неиспользуемой бытовой техники: фена, утюга, пылесоса, магнитофона, принтера, детских игрушек и так далее. Подойдут также небольшие светодиодные панели, шестерни, паяльники, расходные материалы для пайки и прочая «мелочь».
Платы как «строительный» материал в данном случае хороши тем, что чем больше однородных элементов, тем проще, а сроки ограниченные, пояснила «Зеленоград.ру» проектный менеджер «Нейроботикс» Раиса Богачёва.
Компоненты для арт-белки нужно приносить в библиотеку, расположенную в корпусе 1004, — для их сбора на входе установлен специальный полупрозрачный пластиковый контейнер.
Неразобранный «электрохлам» принимать не станут, уточнила Богачёва: «Мы будем работать только с уже готовым „строительным“ материалом. Понимаем, что это уменьшает объёмы, но надеемся, что те, кто захочет поучаствовать, смогут найти отвёртку (часто этого достаточно), чтобы добраться до электронных компонентов. Кроме того, это довольно увлекательно — возможно, кто-то даже потом захочет разобраться в теме глубже, и тогда это будет ещё и немного просветительский проект».
Сборка электронной белки будет проходить в три этапа, и каждый желающий может принять участие в этом процессе.
30 августа с 10 до 11 часов в образовательном классе «Алгоритмика» на площади Юности, 2 (строение 1). В этот же день можно стать участником бесплатных мастер-классов по программированию, на которые можно записаться по телефону: 8-499-113-26-03.
3 сентября с 17:00 до 18:30 в Библиотеке театра и кино в корпусе 1462.
5 сентября планируется финальная сборка технобелки. Предполагается, что она пройдёт на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» в Алабушево. Подробности по этой площадке будут известны после 1 сентября.
После окончательной сборки арт-объект, скорее всего, так и останется на территории особой экономической зоны.
В том и прелесть, считает Раиса, — неизвестно, какого размера и какой получится инсталляция в итоге. «Будем исходить из того, что будет на момент сборки, — экспромт».
Если кто-то хочет внести свои предложения, то их с удовольствием примут и постараются прислушаться. Предложения и эскизы по созданию арт-объекта можно отправить по электронной почте на адрес: raisa_bogacheva@mail.ru.
Особых требований нет — это не конкурс, а возможность поделиться своей идеей и поучаствовать в создании народного арт-объекта.
Белка — это символ Зеленограда, получивший своё место на гербе города. Некоторые зеленоградские организации, общественные объединения, спортивные сообщества используют её стилизованные изображения в собственной символике. А белка Микрочип стала одним из городских талисманов, созданных к 60-летию Зеленограда. Правда, большинство горожан посчитали их, мягко говоря, неудачными.
Поскольку праздник в этом году пройдёт в ограниченном формате (без массового скопления людей), решили объединиться таким способом — собрать технобелку всем городом, объяснила Раиса Богачёва.
«Символ Зеленограда будет собран из сотен или даже тысяч электронных компонентов, все они принадлежали разным людям и обладают своей историей. Эскизы есть только примерные — всё будет зависеть от количества и характеристик собранных компонентов. В наших устройствах тоже есть платы, в том числе разработанные нами, но прямой связи между деятельностью компании и созданием арт-объекта нет», — уточнила она.