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60 лет Зеленограду. Утверждена официальная символика праздника: логотип, слоган и талисман 04.05.2017 ZELENOGRAD.RU

В 2018 году Зеленоград отметит 60-летие. Префектура утвердила официальную символика праздника: логотип, слоган и куклы-талсиманы. Их будут использовать в рекламе и сувенирах.

Логотип. Красно-зеленая эмблема представляет собой надпись «Зеленоград» с датами «1958-2018» и стилизованным числом 60 со звездочкой. Кто автор логотипа, не уточняется.

Слоган. Чтобы выбрать девиз праздника, устроили голосование. Выбирали из трёх вариантов. На первом месте оказался «Гордимся прошлым, стремимся в будущее!», на втором — «Всегда красивый, молодой… Зеленоград, мы гордимся тобой!», на третьем — «Зеленоград: Мечтай! Создавай! Действуй!».

Талисманы. У юбилея три куклы-талисмана. Мальчик по имени Зелик, девочка по имени Электроника и белка Микрочип. Куклы призваны олицетворять науку, высокие технологию, экологию и молодость. Они уже продаются в магазине «Зеленоградские сувениры» по 1500 рублей. Другие сувениры с этой символикой можно купить и подешевле.

80 процентов участников опроса в нашей группе во ВКонтакте считают эти куклы «безвкусными уродцами»

60-летний юбилей Зеленоград отметит 3 марта 2018 года, но в этот день пройдет только торжественный вечер в ДК. Основные праздничные мероприятия состоятся в первую субботу сентября 2018-го, когда отмечают общемосковский День города.

Какой из элементов символики вам больше всего нравится?
Логотип
Слоган
Талисманы
Проголосовал 91 человек
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Обсуждение
Хрюря Пампукская
2 часа назад
Ни одна из позиций не связана с историей города, с микроэлектроникой. Куклы названы быдляцким именем Зелик, бредовыми Электроникой и Чипом. Фэээ... А ведь можно было за основу эмблемы взять стелу времен СССР "Мирный атом", оттуда же слоган "Изобретай! Совершенствуй! Внедряй!". В качестве символа - конечно, Белка - но она и так является классикой для Зеленограда, и нечего было изобретать велосипед да еще за деньги.

PS Все куклы невозможно страшные. Талисманы, одним словом.
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