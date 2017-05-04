В 2018 году Зеленоград отметит 60-летие. Префектура утвердила официальную символика праздника: логотип, слоган и куклы-талсиманы. Их будут использовать в рекламе и сувенирах.
Логотип. Красно-зеленая эмблема представляет собой надпись «Зеленоград» с датами «1958-2018» и стилизованным числом 60 со звездочкой. Кто автор логотипа, не уточняется.
Слоган. Чтобы выбрать девиз праздника, устроили голосование. Выбирали из трёх вариантов. На первом месте оказался «Гордимся прошлым, стремимся в будущее!», на втором — «Всегда красивый, молодой… Зеленоград, мы гордимся тобой!», на третьем — «Зеленоград: Мечтай! Создавай! Действуй!».
Талисманы. У юбилея три куклы-талисмана. Мальчик по имени Зелик, девочка по имени Электроника и белка Микрочип. Куклы призваны олицетворять науку, высокие технологию, экологию и молодость. Они уже продаются в магазине «Зеленоградские сувениры» по 1500 рублей. Другие сувениры с этой символикой можно купить и подешевле.
60-летний юбилей Зеленоград отметит 3 марта 2018 года, но в этот день пройдет только торжественный вечер в ДК. Основные праздничные мероприятия состоятся в первую субботу сентября 2018-го, когда отмечают общемосковский День города.
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PS Все куклы невозможно страшные. Талисманы, одним словом.