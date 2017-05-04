Слоган. Чтобы выбрать девиз праздника, устроили голосование. Выбирали из трёх вариантов. На первом месте оказался «Гордимся прошлым, стремимся в будущее!», на втором — «Всегда красивый, молодой… Зеленоград, мы гордимся тобой!», на третьем — «Зеленоград: Мечтай! Создавай! Действуй!».

Талисманы. У юбилея три куклы-талисмана. Мальчик по имени Зелик, девочка по имени Электроника и белка Микрочип. Куклы призваны олицетворять науку, высокие технологию, экологию и молодость. Они уже продаются в магазине «Зеленоградские сувениры» по 1500 рублей. Другие сувениры с этой символикой можно купить и подешевле.