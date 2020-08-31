В начале августа на ограду новой набережной и сетку габионов в парке Победы начали вешать свадебные замки. Правда, висеть им недолго — организация, обслуживающая парк, будет срезать замки, так как это повреждает инженерные конструкции и «портит общий вид и облик города». На Школьном озере для свадебных замков поставили металлические «деревья». Рассказываем, почему префектура не хочет поддержать эту традицию в парке Победы, как появились деревья на Школьном озере и что думают наши читатели.
В ответ на запрос «Зеленоград.ру» префектура ответила, что устанавливать такие же деревья, как у Школьного озера, на набережной не планируется. Во-первых, считают чиновники, новая металлическая конструкция станет дополнительной нагрузкой для набережной, что не предусмотрено проектом. Во-вторых, такие деревья «на территории обновленного и благоустроенного парка» могут нарушить его тематический облик, поэтому их установка «нецелесообразна». Какая именно тема закреплена за парком и почему ее не нарушает, например, пляж, не уточнялось.
Мнения читателей «Зеленоград.ру» в опросе о необходимости деревьев в парке Победы разделились примерно поровну. Одни считают эту традицию ужасной: «Не надо уродовать набережную своими замками! Ужас цыганский какой-то получается, вешайте в специально отведённых местах (на Школьном), либо у себя дома».
Другие видят в этом возможности развития: «Раз в парк Победы все равно приезжают пары для фотографий и прогулки, поставили бы уже это дерево для замков, чтобы не портили ограду набережной. Дерево можно установить на большой круглой клумбе (которая ближе к ДК), и оформить к нему деревянную дорожку, чтобы удобно было подходить. А лучше установить такое дерево у ЗАГСа, а рядом ящик для ключа, который по традиции выбрасывают».
Депутат муниципального собрания района Силино Алексей Горбачев рассказал «Зеленоград.ру» историю появления «Аллеи счастья». В 2008 году, в год 50-летия Зеленограда, к нему обратилась группа молодежи, которым не хватало такого места в городе. «[Тогдашний глава управы Силино Александр Чеботарев] объяснил ребятам, что возникновение такого места в городе — идея очень хорошая, но — и это он вбивал им в головы минут 15 — ключик от семейного счастья — это вовсе не тот замок, который висит на дереве», — вспоминает депутат.
Тогда деньги на первое дерево собрала инициативная группа предпринимателей: «Собрали деньги, нарисовали макет и нашли исполнителя, который по этому макету изготовит дерево. Тогда мы к этому отнеслись несколько поверхностно, но все равно сделали все прочно и красиво. В 2008 году дерево установили, оно было подарком к 50-летию Зеленограда. Это дерево стояло посреди поля, подойти к нему изначально было невозможно. Люди, которые приезжали вешать замочки, часто устилали себе путь коробками из-под шампанского. Потом мы поговорили с управой, и они из сэкономленных плиток выложили тропинку к дереву. Это смотрелось очень мило, но по-нищенски».
Через пять лет на два новых дерева скинулись «родители детей», которым Горбачев «успел помочь» (имеется в виду помощь депутата молодежи). Новые деревья были на 55 сантиметров выше первого — в знак того, что городу 55 лет.
«Потом „Жилищник“ получил средства на благоустройство этого района, и получилось так, что наши деревца оказались ни к селу, ни к городу. Можно было их спилить болгаркой и выбросить, но мы пошли другим путем: вместе с комиссией из управы, „Жилищника“ и проектировщиками выходили несколько раз с осмотром, привязывали это все к местности, потом еще два раз переносили их. В итоге образовалась „Аллея счастья“ для молодоженов. Вся эта история получилась только из-за того, что много людей прониклось одной идеей», — заключил Горбачев.
К появлению таких же деревьев в парке Победы Горбачев относится скептически, также считая их мало подходящими друг к другу объектами: «Победа и создание семьи – вещи, которые, на мой взгляд, сложно притягиваются друг к другу. Есть ли смысл перегружать парк Победы еще одной активностью? Вы можете пройтись там в пятницу вечером и рано утром в понедельник – максимум будет плюс два замка. А к Школьному озеру прибавляется по 10-11. Был пик на эти замочки, вешали по 20 замков в день, но пик прошел». Он полагает, что расстояния в Зеленограде не столь большие, чтобы не дойти или не доехать до Школьного озера.
Также депутат подчеркнул, что новые деревья в случае их установки кто-то обязательно должен будет взять на баланс, так как «несколько тонн металла - это не шутки», и кому-то придется регулярно следить за надежностью креплений объектов.