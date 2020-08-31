Мнения читателей разделились

Мнения читателей «Зеленоград.ру» в опросе о необходимости деревьев в парке Победы разделились примерно поровну. Одни считают эту традицию ужасной: «Не надо уродовать набережную своими замками! Ужас цыганский какой-то получается, вешайте в специально отведённых местах (на Школьном), либо у себя дома».

Другие видят в этом возможности развития: «Раз в парк Победы все равно приезжают пары для фотографий и прогулки, поставили бы уже это дерево для замков, чтобы не портили ограду набережной. Дерево можно установить на большой круглой клумбе (которая ближе к ДК), и оформить к нему деревянную дорожку, чтобы удобно было подходить. А лучше установить такое дерево у ЗАГСа, а рядом ящик для ключа, который по традиции выбрасывают».