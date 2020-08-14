После обнаружения замки срежут и утилизируют вместе с другим городским мусором. Тем, кто хочет соблюсти традицию с замком, префектура предложила отправляться к Школьному озеру, где открыта «Аллея Счастья» с металлическими деревьями для замочков.

Опрос среди читателей «Зеленоград.ру» показал, что подавляющему большинству новая традиция с замками на набережной не нравится.