День города — 2020: какая будет программа, если праздник разрешат
На прошлой неделе на ограду новой набережной и сетку габионов в парке Победы начали вешать свадебные замки. Как оказалось, их будут срезать: учреждение «Автомобильные дороги ЗелАО», обслуживающее парк, считает развешивание замков недопустимым, так как это повреждает инженерные конструкции и «портит общий вид и облик города».
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После обнаружения замки срежут и утилизируют вместе с другим городским мусором. Тем, кто хочет соблюсти традицию с замком, префектура предложила отправляться к Школьному озеру, где открыта «Аллея Счастья» с металлическими деревьями для замочков.
Опрос среди читателей «Зеленоград.ру» показал, что подавляющему большинству новая традиция с замками на набережной не нравится.
Нужно поставить у городского пруда такие же «деревья» для замков, как на Школьном озере?
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