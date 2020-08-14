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Свадебные замки с ограды набережной городского пруда срежут и отправят в мусор 14.08.2020 ZELENOGRAD.RU

На прошлой неделе на ограду новой набережной и сетку габионов в парке Победы начали вешать свадебные замки. Как оказалось, их будут срезать: учреждение «Автомобильные дороги ЗелАО», обслуживающее парк, считает развешивание замков недопустимым, так как это повреждает инженерные конструкции и «портит общий вид и облик города».

После обнаружения замки срежут и утилизируют вместе с другим городским мусором. Тем, кто хочет соблюсти традицию с замком, префектура предложила отправляться к Школьному озеру, где открыта «Аллея Счастья» с металлическими деревьями для замочков.

Опрос среди читателей «Зеленоград.ру» показал, что подавляющему большинству новая традиция с замками на набережной не нравится.

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Метки:
большой городской пруд, ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»
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Обсуждение
Наталия Самохина
10 часов назад
Ха-ха! Из чего же и как сделаны эти "инженерные" конструкции, если их может повредить висячий замок? Наверное из того же, что и новые дома - из *овна и палок.
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