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Родители могут оставить детей на дистанционном обучении, написав классному руководителю 24.08.2020 ZELENOGRAD.RU

В новом учебном году школьники смогут продолжить дистанционное обучение, если их родители примут такое решение.

Об этом сообщил руководитель департамента образования Александр Молотков. «Родители имеют право оставить детей дома. Ресурсы Московской электронной школы позволяют организовать обучение дома. Родителям нужно только написать классному руководителю» , — сказал Молотков.

Переводить всех школьников на дистанционное обучение принудительно, как это сделали весной, пока не планируется, сказала заместитель мэра Анастасия Ракова. Она объяснила это тем, что сейчас ситуация с коронавирусом в Москве стабильная.

Однако, если у школьника обнаружат коронавирус, на дистанционное обучение переведут весь класс. Правда, до сих пор непонятно, что будет, если, например, заболеет учитель или охранник. В Роспотребнадзоре объявили, что на входе у всех детей будут измерять температуру — если она выше 37.1°, его не пустят в школу.

Как дистанционное образование сказывается на результатах учебы, до сих непонятно. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал переход на дистанционный режим «самым серьезным испытанием для московского образования за несколько десятков лет», но по результатам ЕГЭ опасения «не оправдались» — средние результаты оказались на уровне прошлых лет: свыше 38% выпускников набрали 220 баллов и более по трем предметам.

Однако эти результаты могут не отражать реальной картины — в этом году ЕГЭ могли сдавать только те, кто планировал летом поступление в вузы. Как сказал префект Зеленограда, «на экзамен шли лучшие». Например, из 1700 зеленоградских выпускников на экзамен записалось только более тысячи (в прошлом году — более полутора тысяч).

Как дистанционный режим сказывается на качестве образования?
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Метки:
школа, эпидемия, дистанционное обучение, молотков александр борисович
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Обсуждение
Елена Буханик
Вчера, 15:52
Интересно получается, если ребенок захочет заниматься дистанционно, то учителя,после проведения уроков в школе должны еще вечером проводить уроки с ребенком, изъявившем желание обучаться дистанционно? А кто, интересно, это будет оплачивать??? И какой учитель согласится на это?
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