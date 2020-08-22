В 14 микрорайоне машина въехала в остановку 22.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Утром 22 августа на остановку «Дежурная аптека» в 14 микрорайоне въехала легковая машина, об аварии сообщил один из очевидцев. На месте ДТП был автомобиль ДПС, на фото водитель заполняет документы, рядом с ним стоит ребенок.

В дежурной части зеленоградского отделения ГИБДД отказались оперативно сообщить об обстоятельствах происшествия. Если вам что-либо известно о случившемся, напишите нам.

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Метки:
дтп, гибдд, микрорайон 14, происшествия
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