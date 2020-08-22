Утром 22 августа на остановку «Дежурная аптека» в 14 микрорайоне въехала легковая машина, об аварии сообщил один из очевидцев. На месте ДТП был автомобиль ДПС, на фото водитель заполняет документы, рядом с ним стоит ребенок.