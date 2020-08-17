В новостройках запретили продавать мебель, стройматериалы и бытовую химию 17.08.2020 ZELENOGRAD.RU

С 14 августа вступил в силу февральский приказ МЧС, который запрещает размещать в жилых домах магазины стройматериалов, мебели, пиротехники и бытовой химии. Это касается новостроек, которые находятся на стадии проектирования, уточняли в ведомстве. Домов, уже введенных в эксплуатацию, новые правила не коснутся — для них сохранятся прежние нормы пожарной безопасности.

Также при проектировании придется учитывать, что в многоквартирном доме нельзя продавать и автозапчасти и автомобильные масла.

В Зеленограде строят много новых домов, первые этажи которых будут нежилыми. Они попадут под новый запрет — в них не должно быть магазинов мебели, стройматериалов, которые обычно востребованы новосёлами.

Например, в сентябре в Зеленограде планируется сдать в эксплуатацию первые три жилых дома для переселения по программе реновации — корпуса 934, 1934 и 1935. Первые этажи в них нежилые, там разместятся магазины или государственные учреждения. Кроме того, 10 августа началось обсуждение проекта застройки ЦИЭ, где намерены возвести 16 многоэтажных домов. А в субботу мэр утвердил проект планировки нового 19-го микрорайона, где снесут все старые дома и построят много новых.

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Метки:
бизнес, жилищное строительство, мчс, торговля, новостройки
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