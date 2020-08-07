Metro заберет пластиковые пакеты на переработку 07.08.2020 ZELENOGRAD.RU

При доставке продуктов из Metro с помощью сервиса «СберМаркет» можно сдать пластиковые пакеты обратно курьеру. Их передадут на переработку компании-подрядчику через специальные точки в торговых центрах Metro, при этом пакеты можно сдать любые — не только этого самого Metro.

Из-за регламентов товарного соседства по санитарным нормам в одном заказе может быть много пакетов: например, бытовая химия и еда будут в разных, некоторые виды продуктов тоже не должны транспортироваться вместе.

Также сейчас пластиковые пакеты для переработки забирают курьеры интернет-магазина «Перекрёсток». А сервис «Яндекс.Лавка» решил постепенно отказаться от бумажных пакетов для заказов в пользу пакетов из полиэтилена. По логике компании, бумажные пакеты разлагаются быстрее пластиковых, но для их производства нужна древесина, а в процессе расходуется в 17 раз больше воды, в пять раз больше энергии и в 1,8 раз больше ископаемого топлива. Выбор в пользу пластиковых был сделан именно из-за возможности использовать их повторно.

А в декабре 2019 года сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» начал забирать у покупателей на переработку начал забирать упаковку, одноразовую посуду и приборы. Чтобы передать вещи курьеру, надо предварительно помыть всё и сложить в пакет «Кухни», при следующем заказе в приложении нажать «Вернуть упаковку» и потом передать курьеру. Он отвезёт пакет обратно на кухню и положит в специальный мусорный контейнер. Всю упаковку отправят на сортировочную линию в Троицк, где её распределят по фракциям (бумага, пластик и так далее) и отправят на переработку. За эту услугу «Кухня на районе» берет девять рублей. Три рубля отправятся в фонд WWF, три — курьеру, а ещё три рубля компания возьмёт за оплату сортировки. При этом в сервисе назвали плату символической: по их словам, она не покрывает расходы.

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Метки:
раздельный сбор, доставка продуктов, METRO
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