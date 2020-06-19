Минимальная сумма заказа варьируется от 100 до 1000 рублей в зависимости от спроса, как указано в мобильном приложении — сейчас по Зеленограду она составляет 500 рублей. Оплатить заказ можно только банковской картой онлайн при оформлении заказа. Если при сборке отсутствуют какие-то товары, будет сформирован чек возврата, и деньги вернутся на карту в течение нескольких дней. Товары можно также вернуть курьеру при доставке и получить возврат. Согласно «Условиям доставки» приложения, отказаться от товара допустимо и позже, в течение семи дней, а для непродовольственных товаров — в течение 14 дней, соблюдая ряд требований по возврату.

В приложении можно оставлять отзывы о приобретенных товарах и о качестве курьерской доставки. Обращения по поводу доставки через приложение принимаются через форму обратной связи или по телефону 8-495-775-8008.

Доставка по Зеленограду есть и в интернет-магазине «Ленты» с простой регистрацией по номеру телефона. Там доставка будет стоить от 199 рублей при первом заказе и от 249 рублей при следующих — она не зависит от суммы заказа, но зависит от веса: при заказе более чем на 30 кг цена доставки — 299 рублей, более 40 кг — 399 рублей, от 60 до 80 кг — 499 рублей. Минимальная сумма заказа — 500 рублей. При заказе на сумму до 2000 рублей в чек включается также стоимость сборки — 99 рублей. Подключать карту лояльности «Лента» не требуется — все цены на сайте уже включают скидки по акциям (кроме однодневных). Доставка осуществляется в день заказа, с 9 до 23, но можно выбрать интервал и на завтра или в следующие дни.

«В торговом зале магазина ваш заказ собирает персональный закупщик. Внимательно и придирчиво. Как для себя! Молочные продукты с максимально „свежей“ датой (из глубин полки, конечно же!), яйца внутри упаковки целые, овощи-фрукты посимпатичнее и т. д. Если, пока шёл заказ, какой-то товар в магазине закончился или у всей партии плохой товарный вид, персональный закупщик позвонит вам, объяснит ситуацию и предложит варианты замен», — сообщается на сайте интернет-магазина. Телефон для обращений по поводу работы интернет-магазина — 8-499-430-0742.

Доставка «Ленты» организована в партнёрстве с сервисом доставки продуктов igooods.ru, Сбермаркетом и другими операторами.

В Подмосковье экспресс-доставка из магазинов «Лента» стала доступна также жителям Балашихи, Видного, Долгопрудного, Железнодорожного, Королёва, Люберец, Митино, Мытищ, Одинцово и Реутова. При этом ассортимент, доступный в приложении, был увеличен до пяти тысяч позиций и теперь включает наиболее востребованные товары как с длительным, так и с коротким сроками хранения. Изучив спрос, компания расширила ассортимент доступных для онлайн-заказа фруктов, овощей, молочной продукции, мяса, птицы выпечки, товаров для детей. В ближайшее время сервис начнёт работать и в других районах столицы и выйдет в Санкт-Петербург.